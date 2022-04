¡México progresa!, no se queje: “Vamos al Mundial de Qatar”

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

FRAGMENTO DEL DISCURSO

Ante el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856–1857 de Francisco Zarco, quién dejó sus actividades políticas y de historiador para dedicarse a plenitud a su labor periodística: “Examínese la historia de las asambleas legislativas y se verá siempre que la prensa ha sido una segunda tribuna”. “Entrando ahora en la cuestión de la libertad de imprenta, he creído de mi deber tomar parte en este debate porque soy uno de los pocos periodistas que el pueblo ha enviado a esta asamblea, porque tengo en las cuestiones de imprenta la experiencia de muchos años, y la experiencia de víctima. Triste y doloroso es decirlo, pero es la pura verdad: en México jamás ha habido libertad de imprenta; los gobiernos conservadores y los que se han llamado liberales, todos han tenido miedo a las ideas, todos han sofocado la discusión, todos han perseguido y martirizado el pensamiento. Yo, al menos, señores, he tenido que sufrir como escritor público ultrajes y tropelías de todos los regímenes y de todos los partidos” …Hasta aquí la cita…y a otra cosa mariposa…

PARA POLÍTICOS QUE OCUPAN las más altas tribunas de la nación o las más altas responsabilidades en los tres niveles de gobierno, las acciones más importantes que realizan con el fin de que el pueblo y el Estado progresen y alcancen mejores estándares de vida en este mundo globalizado, en estos momentos, lo trascendental es que ¡México!, gracias al señor, ¡estará en el Mundial de Qatar 2022! Así es. Una vez que ganó al equipo del hermano país del San Salvador, la Selección Mexicana se clasificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y aseguró su pase directo a la fiesta futbolera que tendrá lugar en esa nación del continente asiático en noviembre y diciembre de este año. Pueblo de México, a olvidarse de la Pandemia del Covid-19, de los problemas de educación, económicos, inseguridad, de la carestía, del incremento en los precios de alimentos de la canasta básica: tortillas, pan, azúcar, frutas, legumbres, etcétera, etcétera.

Y ES QUE EL SENADOR PRÍSTA guerrerense, Manuel Baños Añorve, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar varios artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de seguridad en eventos deportivos. Aprovechando la coyuntura, del partido con El Salvador, hizo un “llamado respetuoso a la Federación Mexicana de Fútbol a considerar seriamente hacer un cambio en la dirección técnica de la selección mexicana, -a cargo de Gerardo “Tata” Martino- porque sinceramente el proyecto actual ha demostrado ser ineficaz e inoperante. En otras palabras, lo que dice la afición futbolera: que renuncie “El Tata”. Y esta es una petición de muchos amigos y amigas senadoras y senadores, de los medios de comunicación y les puedo asegurar que de la mayoría del pueblo de México: que renuncie “El Tata”…Quizá unos 30 millones de mexicanos ya no quieren al “Tata”, o más…

Y QUE DECIR DE UNO de los favoritos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para representar a la 4T en la elección de 2024, el Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, que se encuentra en el Medio Oriente, en busca de inversionistas. “ta bueno”…El titular de la SER ya anunció que en Qatar “Vamos a tener aquí muchos aficionados y aficionadas de México, miren este estadio…con un balón en la mano y parado en la cancha”. Desde su cuenta de twitter, luego de que México venciera 2-0 a El Salvador y asegurara su pase a la Copa del Mundo 2022, dio un adelanto sobre cuáles serían algunas de las reglas que tendrán que seguir los mexicanos en dicho país. Comentó que pronto publicarán desde las cuentas gubernamentales, algunas recomendaciones que deberán seguir los aficionados que deseen ir a Qatar…En las imágenes se observa a un sonriente funcionario mexicano que se dirigió a losque no podrán ir, pero no se preocupen…“de todas maneras van a tener acceso a toda la información, nos vamos a encargar de eso. Suerte a nuestra Selección, por supuesto”…Lástima Margarito…no estamos contra el deporte, menos contra el futbol, pero los mexicanos requerimos de mayor atención para resolver, en conjunto con todos los sectores, la problemática que vivimos…el pueblo, dormido, manda… y la sociedad, aun no despierta del todo…

Y COMO EL PUEBLO ORDENA, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en “la mañanera” anunció una reforma electoral en la que plantea que la ciudadanía vote a los consejeros electorales y a magistrados… de manera directa con voto abierto, o sea un nuevo Instituto Nacional Electoral –iNE- y también nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –TEPJF-…dijo que la iniciativa será presentada a la Cámara de Diputados después de la revocación de mandato que se realizará el domingo 10 de abril… Ah, el pueblo, o sea a través del presidente López Obrador dio a conocer que en la iniciativa de reforma se contempla disminuir legisladores plurinominales, y recortar el presupuesto a los partidos políticos…saben donde andan los líderes de los partidos de oposición…el pueblo sabe que funcionarios y representantes populares de los gobiernos federal, estatales y municipales morenistas, están con permiso, sin goce de sueldo, -dietas- invitando a los ciudadanos a votar sobre la revocación de mandato, así que el pueblo aguanta y espera…Desde luego, el poblano Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en San Lázaro, en nombre de la bancada coincidió, naturalmente, en que consejeros del INE deben ser elegidos por voto directo de la gente y dijo que están trabajando en una propuesta de reforma política-electoral que se armonizará con la que eventualmente envíe el Ejecutivo…

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS del INE emitió al gobernador Miguel Barbosa Huerta un pronunciamiento, también a los de Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala, para que en todo tiempo ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales y retiren propaganda gubernamental, recalcándoles, por una parte, la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana…Por cierto en estos tiempos dizque de Revocación de Mandato, promovidos por ese Movimiento de Ya Saben Quién, el Vocal Ejecutivo del Consejo Local, Marcos Rodríguez del Castillo, informó que se entregó a las 15 Juntas Distritales la Lista Nominal del Electorado con Fotografía a utilizarse el próximo 10 de abril. Llegaron 2 mil 926 cuadernos impresos con los datos de 4 millones 703 mil 681 electores de la entidad. En la entidad hay 4 millones 704 mil 512 electores dentro de los cuales hay 831 registros de residentes en el extranjero…

NOS INFORMAN que el Director Financiero de Granjas Carroll de México –GCM-, Martín Ibarreche, durante la 105 Asamblea de la Cámara de Comercio Americana, entregó al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Kenneth L. Salazar, un perfil de la empresa y una invitación, de parte del director general, doctor Víctor Ochoa Calderón, para que visite sus instalaciones en los estados de Veracruz y Puebla. El encuentro se dio en la American Chamber of Commerce of México, el pasado día 25 de marzo en la Ciudad de México; en la asamblea en la cual participaron varias empresas de capital parcial o totalmente norteamericano…Recuerde adelantar una hora en su reloj, el domingo entra en vigor el horario de Verano, viene un Abril muy caliente…Hasta la próxima…D.M.