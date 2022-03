Se registra accidente durante instalación de escenario para la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Excelsior

La tarde de este sábado se registró un accidente durante la instalación del escenario principal de la 179 Representación de Semana Santa en Iztapalapa.

Cuando se realizaban los trabajos, el señor José Refugio Acevedo Ávila, vicepresidente del Comité Organizador, cayó de una altura de metro y medio y se fracturó el tobillo y el brazo izquierdo.

“Son accidentes que se dan estábamos trabajando ahí en el escenario, se cayó. Es una persona que va a cumplir 70 años y se fracturó, pero son cosas que no prevé, pero sí se fracturó, no tenemos por qué ocultar nada, está fracturado, está en el Seguro y lo van a enyesar, pero está bien el señor afortunadamente”, explicó Alfonso Reyes, presidente Comité Organizador Semana Santa.

Reyes señaló que nunca habían tenido un accidente de este tipo, sin embargo, negó que se haya tratado por la falta de medidas de seguridad en el lugar.

“Nos confiamos esto, aquí no le debemos echar la culpa a la delegación (alcaldía) nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo, desgraciadamente nos pasó y ahora tomaremos solución sobre lo que pasó, no debemos de ocultar nada, es cierto, y no vamos a ocultar nada porque como se dice eso tarde o temprano tiene que salir a la luz”.