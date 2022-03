Juan Pablo Medina posa por primera vez con su prótesis y habla sobre amputación: “Aposté por vivir”

FAMA

En julio del 2021 Juan Pablo Medina, actor mexicano que ha participado en diferentes proyectos como “La casa de las flores”, “Cuando seas mía”, “Las Juanas”, “Amarres” e “Ingobernable”, tuvo que ser internado de emergencia, pues comenzó a sufrir fuertes malestares en el rodaje de una serie de Disney+. Esto fue debido a una trombosis que le causó necrosis en la pierna derecha, por lo cual lo médicos tuvieron que amputársela parcialmente para salvarle la vida.

Desde entonces el actor mexicano se ha mantenido lejos de la escena pública y apareciendo en algunos eventos como la boda de Marimar Vega, en la cual estuvo rodeado de sus amigos del medio. Ahora por primera vez mostró su prótesis en la portada de una revista importante.

Juan Pablo Medina protagoniza la portada de abril de GQ

Juan Pablo medina posó por primera vez con su prótesis de pierna en la protada del mes de abril de GQ. En la fotografía, el actor está recostado en el pasto junto a su mascota y luce un look con shorts que dejan ver su prótesis. “Quiero disfrutar de lo que sí gané que fue vivir, que importa más que lo que perdí”, se lee en la portada.

En la entrevista que le realizó la revista para caballeros a Juan Pablo Medina se cuenta fue a mitades de julio cuando entre las amistades del actor comenzó a circular el rumor que algo andaba mal con su salud, pues estaba en terapia intensiva; sin embargo, la información que había a su alrededor era escasa. Tiempo después se dio a conocer que al actor se le amputó una pierna para salvarle la vida.

Juan Pablo Medina habla por primera vez de la amputación de pierna

“Con el tiempo voy rememorando poco a poco lo que ocurrió. Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, grabando en un hotel, y de repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue a más. Tengo la suerte de que mi padre es médico y pedí que me llevaran con él. Quería estar al lado de mi papá…”, contó el actor sobre esos primeros momentos.

El actor recuerda lo tuvieron que llevar al Hospital Ángeles, donde lo trataron por intoxicación, ahí estuvo tres o cuatro días de los cuales no recuerda casi nada, pues cree su cerebro ha bloqueado esos momentos debido al dolor que experimentó.

“Algo de lo que sí me acuerdo es que decían que me tenía que quedar algún día más y de repente despierto y estoy en una cama de sanatorio, volteo y me veo rodeado de cables y máquinas”, dice.

“Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción”, aseguró el actor.