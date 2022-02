Presentarán iniciativa en favor de los periodistas en la Cámara de diputados

Jorge Barrientos

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) Humberto Aguilar Coronado dijo que presentará una iniciativa en la cámara alta, con el fin de evitar que en el el país se sigan matando periodistas.

Acompañado de la dirigencia del Comité Directivo Estatal Augusta Díaz de Rivera, el diputado reconoció que la prensa siempre será incómoda para alguien, pero se debe respetar la labor periodística.

Al agregar que es imperdonable que la autoridad no respete la labor periodística, no descartó que el PAN tome medidas denunciantes contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante sus pronunciamientos de que aquellos que son traidores de la patria porque no le son cómodos, amigables y afines a la 4t.

Por su parte, la dirigente estatal del albiazul mencionó que este martes se contará con la presencia del dirigente nacional Marko Cortés, a fin de poner en marcha el sistema PAN y sostener reuniones con los alcaldes, diputados locales federales, y diversos perfiles del blanquiazul.