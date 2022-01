Romero Vargas tiene una patrulla para 84 mil habitantes, acusó candidato a la presidencia auxiliar

RDS/STAFF

1.- Quién es Marcial Pérez?

Soy una persona que creció en Ignacio Romero Vargas, desde muy joven he trabajado para salir adelante, de profesión abogado, empresario, padre de tres hijos y sobre todo una persona que le gusta crear lazos de amistad con sus vecinos, siempre dispuesto a apoyar en los trabajos que son en beneficio de mi colonia.

2.- Qué lo impulsó o motivo a buscar la presidencia auxiliar?

Me impulso a participar en esta elección el ver que día a día mi junta auxiliar se vuelve más insegura, que no contamos con obra publica, que carecemos de servicios públicos, que cuando se habla de Romero Vargas la gente de fuera se imagina que somos delincuentes, vendedores de droga, me motiva demostrar que no somos lo que se dice, que también existimos gente buena, personas profesionistas, personas talentosas en oficios y destacados deportistas, que somos gente trabajadora que trabajamos todos los días para llevar sustento a nuestras familias

3.- Que problema tiene su junta auxiliar?

La junta auxiliar tiene veintitrés colonias y cada una de ellas presenta diferentes problemáticas, lo mas grave es la inseguridad en la que vivimos, el robo a comercio y autopartes se ha incrementado en los últimos años por la falta de elementos policíacos, contamos con solo una patrulla para la población de ochenta y cuatro mil habitantes

4.- Qué solución propone a estos problemas?

Diseñamos un proyecto llamado carrusel de seguridad, trazando una ruta que va a recorrer las principales colonias donde hay mas incidencia delictiva con diez motocicletas que desde la presidencia saldrán cada cinco minutos y al término de una hora cubrirán la junta auxiliar y lograr una buena vigilancia y con ello mitigar el alto índice de delincuencia

5.- Quiénes son sus contrincantes?

Solo conozco a uno, es el que por diez años ha trabajado en la presidencia y que desgraciadamente nunca se ocupó de los temas que aquejan a la junta auxiliar y que hoy se dice ser el candidato de la continuidad.

6.-Qué mensaje le das a la gente de la junta auxiliar para que salga a participar en esta votación?

Yo los invito a que participen en esta elección porque cuando se quiere que las cosas cambien se deben hacer de manera diferente, que se necesita un cambio en las forma de ejecutar cada acción, ya no más de lo mismo, porque las cosas en la actualidad están en el abandono en cada uno de los diferentes rubros que competen en mi junta auxiliar.

7.- Cuál es su propuesta principal en beneficio para su junta auxiliar?

Mi propuesta es trabajar de la mano de los vecinos, impulsando y realizando diferentes gestiones y no hacer distinción de ninguna persona por no ser afín a un proyecto político, tengo la experiencia para direccionar de manera correcta cada uno de los recursos y apoyos en beneficio al lugar que me vio crecer, traigo las ganas de salir adelante junto con mis vecinos.