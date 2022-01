Alexia y Messi, a por el doblete: Balón de Oro y The Best 2021

AS

No es la mejor época para Leo Messi y eso pone en jaque su posible nombramiento hoy como The Best, el premio a mejor jugador del mundo para la FIFA. Lewandowski y Salah, los otros dos finalistas, amenazan con arrebatarle un honor con el que el argentino completaría su doblete de premios en 2021: Balón de Oro y The Best. La ceremonia de entrega se producirá de manera virtual desde la sede de la FIFA (Zúrich) a las 19:00.

La conquista del Balón de Oro por parte de Messi hace un mes ya generó bastante debate. Entonces únicamente votaron los corresponsales de France Football, como ocurre siempre con el premio de la publicación francesa. En el The Best se incluye a muchos más actores del fútbol, lo que lo hace más democrático. Tienen derecho a voto en el mismo porcentaje los capitanes, seleccionadores y aficionados, además de los periodistas.

La dispersión del voto complica que Messi sea el ganador. Algunos consideran que la Copa América conquistada el pasado curso es poco bagaje, además de que la competencia de Lewandowski (ganador la pasada temporada) y Salah es muy fuerte. Ambos fueron los reyes goleadores absolutos de la Premier y la Bundesliga y cuentan con el respaldo de mercados importantes como el centroeuropeo y el árabe.

Alexia Putellas, clara favorita al The Best femenino

Menos dudas, casi ninguna, quedan en el fútbol femenino, donde Alexia Putellas tiene a tiro el mismo doblete. La capitana del Barça y de la Selección se alza como gran favorita a suceder a la inglesa Lucy Bronze (The Best 2020) tras ser la primera española que gana un Balón de Oro. Su compañera de equipo, Jenni Hermoso, le acompaña como finalista junto a la australiana del Chelsea, Sam Kerr, que fueron segunda y tercera en el Balón de Oro, donde Alexia ganó con una ventaja aplastante.

Una historia que, con mucha seguridad, se repetirá hoy en Zúrich para cerrar un año brillante de la catalana, que lideró al Barça al triplete de Liga, Copa y Champions con 29 dianas y 24 asistencias. A sus 27 años, la de Mollet del Vallès ampliará este lunes su legado con un The Best, que volvería a premiar su trabajo dentro y fuera de los terrenos de juego en la primera vez que una española recogerá este galardón.

Además, también se anunciarán el The Best a mejor técnico en categoría masculina (Guardiola, Mancini o Tuchel) y femenina (Lluís Cortés, Emma Hayes y Wiegman), mejor portero (Donnarumma, Mendy o Neuer) y portera (Berger, Endler y Labbé), el Puskas a mejor gol (Lamela, Schick o Taremi), la Mejor Afición y el Fair Play (selección de Dinamarca, Ranieri o Scott Brown).