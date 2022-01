Se presentó la nueva versión de la exitosa telenovela “Rebelde”

El actor colombiano Jerónimo Cantillo da vida a Dixon, uno de los protagonistas de la historia

Por Mino D’Blanc

El miércoles 5 de enero se presentó oficialmente la nueva versión de “Rebelde”, la exitosa telenovela mexicana que fue transmitida en el año 2004 y que fue un fenómeno mundial. Cabe mencionar que desde las primeras horas en que fue lanzado el remake se posicionó entre las tendencias más importantes en varios países.

En esta versión, el actor, cantante y compositor colombiano Jerónimo Cantillo dará vida a Dixon, quien es uno de los protagonistas. “Es un personaje que me llena demasiado. Dixon es un ser humano bastante digno y me siento orgulloso que represente a mi país desde ese valor tan importante”, comentó Jerónimo sobre Dixon, que es un joven sensible que llega con el sueño de ser rapero, su rebeldía nace desde la verdad y siempre buscando ser auténtico sin miedo al qué dirán.

Netflix presentó hace por el primer tema original de la serie y es “Pensando en ti”, interpretado por el propio Jerónimo Cantillo con Andrea Chaparro. El video de la canción es animado y en él se observan imágenes nostálgicas que recuerdan la versión original, mostrando una vez más la versatilidad con la que cuenta el actor colombiano, quien además participó en la composición junto a Rodrigo Dávila, Benjamín Díaz y Ximena Sariñana.

-Sobre Jerónimo Cantillo:

Se ha destacado en Colombia como una de las revelaciones actorales más importantes de los últimos tiempos, protagonizando varios de los proyectos relevantes de su país como son “Los Morales”, “Aníbal Sensación Velásquez” y “Verdad Oculta”, destacándose su preparación, pasión, profesionalismo y constancia, proyecto tras proyecto, dejando claro que la música y la actuación son parte fundamental de su vida.

Acaba de regresar a su país natal para participar en “Pasión de Gavilanes 2”, la producción más grande y ambiciosa realizada por CMO Producciones para Telemundo.