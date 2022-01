El Farly platica sobre su sencillo “Ojalá”

El cantante y compositor cubano busca triunfar en México

Por Mino D’Blanc

El cantante y compositor cubano El Farly promociona fuertemente en México su sencillo “Ojalá”, mismo que ya está en todas las plataformas digitales musicales y su video oficial se encuentra en YouTube.

“Ojalá” musicalmente explora beats urbanos actuales, sensuales y de down tempo.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Ana Hinojosa.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida la canción “Ojalá”?

EL FARLY: Es una canción que llega por experiencia propia, de que a veces en las relaciones nos falta el detalle con las mujeres, nos olvidamos de ponerle atención, de dedicarle un tiempo, etcétera, etcétera, y por eso la relación pasa a lo que es monotonía y ella se va alejando de ti. Cuando se quiere ir, no puedes obligarla, tienes dejarla que vuele, entonces deseo que sea feliz.

MD’B: ¿Lo lanzas con disquera o es producción independiente?

EL FARLY: Estoy en un sello discográfico español; es un proyecto novedoso. Yo soy de los primeros artistas que firman con ese sello que se llama Bailo Music y es de mi manager Matías Bailo de Olivera, quien es argentino pero reside en España.

MD’B: Platícanos del video de “Ojalá”.

EL FARLY: Lo grabamos en mi localidad que se llama Pinar del Río, Cuba. Me lo dirigió Javier Vázquez, quien pertenece a su sello Aeroclip. Es un joven con muy buena idea. El video evidencia los momentos buenos y los momentos malos de la pareja, donde estuvieron felices, donde hicieron muchos planes y donde todo se derrumba, donde ya nada existe. Es un video muy sencillo, pero muy bueno.

MD’B: ¿De dónde agarras el gusto por la música?

EL FARLY: Es algo personal. Alrededor de los 14 o 15 años me puse a componer debido a que me gusta mucho una banda de Hip Hop que se llama Los Haitiano, pero sobre todo por Ricardo Arjona; soy muy fan de las letras de él y soy muy fan del reggaetón. Entonces quería tratar de componerle al amor, de componerle a las mujeres, pero en reggaetón y es lo que estamos haciendo.

MD’B: ¿Por qué Ricardo Arjona?

Yo soy una persona muy musical, escucho muchas letras con sentido. Me gusta mucho Ricardo Arjona porque me lo consumía mucho mi hermana cuando estaba en Cuba y escuchar la música de él me hace llorar, me hace reír, me ha inspirado mucho. Arjona me dio mucho esa visión de esa sensualidad que hay en sus letras, pero con esa sencillez y esa delicadeza que las hace; eso me agrada mucho, pero siempre siendo original.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de todos los demás artistas de tu género?

EL FARLY: Yo soy bastante auténtico. Soy un cubano que está haciendo un reggaetón comercial y eso en Cuba no se hace; lo más comercial que se escucha es Gente de Zona que es un urbano tropical. En Cuba se hace un reggaetón que suena más en Florida que en mi país. Yo di un paso adelante sumando con un sello y tratando de venir a México para ver qué pasa con mi música. Por otra parte, hago un reggaetón donde empodero a la mujer, la mujer siempre va a hacer el papel principal de mis canciones, para engrandecerla como debe ser. Mis letras son siempre respetando a la mujer, pero no quito lo que existe en la vida real, las cosas malas que hacemos, pero tratando de convertir lo negativo en positivo.

MD’B: ¿En qué otro género musical incursionarías?

EL FARLY: En el hip hop.

MD’B: ¿Con qué artistas mexicanos te gustaría hacer una colaboración?

EL FARLY: He estado escuchando muchas canciones. Hay un artista que se llama Uzielito Mix y estamos viendo la posibilidad de hacer algo con él. También sigo a un artista acá que se llama Alemán que ha trabajado mucho con un cubano que se llama Ovy. Entonces estamos buscando la alternativa para presentarles temas a estos grandes monstruos de la música. Sin duda alguna el que más me gusta es Mario Bautista.

MD’B: ¿Grabarías con mariachi un reggaetón?

EL FARLY: Estoy haciendo algo también típico de acá, estoy componiendo una cancioncita para alegrar los corazones mexicanos porque ya que estoy acá, quiero darle un poco de emoción con mi música a la gente de México, entonces esperen una fusión linda también con música mexicana.

MD’B: ¿Cómo cierras el año?

EL FARLY: Súper bien. Estuve en La Paz, Baja California Sur y la gente súper contenta con nosotros y quieren que volvamos pronto. Estamos trabajando, cerrando el año trabajando porque a eso vine acá a México, a lanzar mi carrera y que la gente conozca el nombre y la música de El Farly.

MD’B: ¿Cómo inicias el año 2022?

EL FARLY: En enero vienen cosas buenas también, mucha prensa, mucha relación para que la gente me comience a conocer y voy a comenzar a hacer shows. Si Dios quiere, voy a estar en Colombia para una promoción también. Quiero que sepan que México va a ser mi sede principal, porque es muy grande, hay mucha cultura. Viene un nuevo sencillo que se llama “Me sigue el juego” con su respectivo videoclip que realizamos en La Habana y lo dirigió uno de los mejores realizadores de Cuba y se llama Freddy Luis, quien ha ganado premios muy importantes en mi país.

MD’B: ¿Por qué la gente te tiene que escuchar?

EL FARLY: Porque yo realicé mis estudios sobre el reggaetón y donde más se consume, la música donde más se consume es aquí en México. Un país que está junto al mío y en que la gente es muy cariñosa, me siento como en casa. A donde llego me dan un gran recibimiento extraordinario, la gente súper bien. Entonces México es el país principal para lanzar mi carrera, porque el público es diferente, le gusta también el reggaetón y lo bailan.