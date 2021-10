Río Roma y Gerardo Ortiz fusionan su talento en “Por Ella Tomo”

Forma parte de “6 Canciones y 1 Tequila”, nuevo material del exitoso dueto

Por Mino D’Blanc

“6 Canciones y 1 Tequila” es el nuevo disco del exitoso dueto Río Roma y en el que fusionan su talento en la canción “Por Ella Tomo” con Gerardo Ortiz, uno de los artistas latinos más importantes de la industria de la música de la Década 10-20.

“Desde que hicimos la lista soñada para “6 Canciones y 1 Tequila”, el nombre de Gerardo Ortiz fue uno de los que más nos entusiasmó”, mencionó José Luis Roma al hablar de la nueva colaboración del dueto con el artista en dicho sencillo, a lo que agrega: “nos habíamos conocido de rápido en el Auditorio Nacional, tuvimos muy buena onda y por eso es una gran felicidad que haya aceptado la invitación para esta que creo es la rola más pisteable que hemos hecho”.

Gerardo Ortiz discierne: “la verdad es que me sorprendieron un montón. Yo los conocía en un mundo más poperón y le metieron toda la galleta del mundo. Me gusta mucho escuchar voces como las de Río Roma en banda. No me esperaba que me gustara tanto y creo que es gracias a los arreglos que hicieron y a la historia de la propia canción”.

Sobre “Por Ella Tomo”, José Luis Roma argumentó: “es una historia real que volví canción con Geovani Cabrera. Río Roma siempre busca hacer canciones que conecten con la gente y creo que esta historia pedía a gritos una voz como la de Gera”, a lo que Gerardo Ortiz agregó: “es que sí nació para cantarse recio. Como cuenta mi buen José Luis, es sobre un compa que está orgulloso de estar dolido y canta así, sin arrepentimiento de nada”.

“Por Ella Tomo” es la nueva canción de “6 Canciones y 1 Tequila”, el proyecto que ha regresado a Río Roma a sus orígenes en el regional mexicano. De dicho material, el dueto ya han lanzado “Tú Eres Mi Amor” junto a Calibre 50 y que cuenta con 11M de views en YouTube y “Fue Un Placer Amarte” junto a Virlán García que cuenta con 2.9M de views en YouTube. Y es que cuentan con una serie de invitados que pintan como un dream team del género regional en un proyecto que pondrá a todo el público a “pistear” con orgullo por el amor y el desamor.