James Arthur presentó el video de su canción “Emily”

“It’ll All Make Sense In The End” su cuarto álbum, saldrá a la venta a nivel mundial el viernes 5 de noviembre.

Por Mino D’Blanc

El pasado mes de septiembre el cantante británico James Arthur presentó su sencillo “Emily”, extraído de su cuarto álbum “It’ll All Make Sense In The End” que saldrá a la venta a nivel mundial el próximo viernes 5 de noviembre.

Dicha canción ya tiene su propio video, que fue lanzado el pasado lunes 18 de octubre. La dirección del mismo estuvo a cargo del afamado cineasta y guionista irlandés Anthony Byrne, quien entre sus múltiples proyectos como director están las exitosas series “In Darkness” y “Peaky Blinders”.

Con una muy buena narrativa y un buen lenguaje cinematográfico, la trama del video narra la historia de un embarazo fallido y en paralelo, la hija que algún día el cantante podía tener. Una real historia de amor.

La canción “Emily” fue escrita por James Arthur en coautoría con George Tizzard, Rick Parkhouse y James “Yami” Bell y producida por Red Triángulo.

La pista es una oda emocional a la siguiente generación, un tierno e íntimo mea culpa a la hija que podría tener algún día.

El artista comenta: “esta letra surgió de una conversación acerca de tener hijos, de preguntarme ¿sería un buen padre? Y si tras leer y enterarse de toda la porquería que hay y que ha pasado, ¿valdría la pena?… Pero eso no importa porque, yo sería el tipo que va a estar allí para ti toda la vida”.

James Arthur realizará una gira por el Reino Unido e Irlanda en marzo del próximo año 2022, con fechas que incluyen un espectáculo especial en el prestigioso Royal Albert Hall; después hará en abril un tour por América del Norte.

El cantante ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y hasta la fecha ha lanzado tres álbumes exitosos que son “James Arthur” (Reino Unido No. 2), “Back From The Edge” (Reino Unido No. 1) y “You” (Reino Unido No. 2).