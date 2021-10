Alejandro Ávila platica sobre su lesión y salida de “Las estrellas bailan en Hoy”

Por Mino D’Blanc

El actor Alejandro Ávila platica sobre su experiencia en el reality televisivo “Las estrellas bailan en Hoy” que se transmite dentro del programa de revista “Hoy” y del que tuvo que salir por lesión desde la primera emisión.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de Televisa, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Una lástima lo que te sucedió dentro del programa.

AA: Sí caray y fue por lesión. Todavía si dijera “me sacaron por maleta…”; sí soy maleta, pero no tanto (ríe).

MD’B: ¿Cómo sigues?

AA: Tuve en el supraespinoso que se llama vulgarmente “manguito rotador”, agarra hueso con músculos y se desgarró en la parte superior. Estoy inmovilizado tres semanas esperando que haya una fibrosis exitosa y luego tener un poco de terapia física para darle elasticidad y fortalecimiento para no operar. Ese es el propósito, ya que es muy delicada esa operación. Estábamos ensayando, había una vuelta, pongo mis manos de revés para apoyarme y darla, y se me va la mano y cae todo el peso sobre el hombro; de hecho tengo también una fisura en el hueso también por el golpe, entonces me golpeo muy fuerte, se desgarra el tendón y me hago una fisurita en la clavícula.

MD’B: ¿Qué canción estaban montando?

AA: La segunda coreografía que Gaby bailó con un coreógrafo; es como cumbia callejera, de la que no recuerdo el nombre, sinceramente.

MD’B: ¿Pensaste desde ese momento que ya no ibas a poder participar?

AA: No, de ninguna manera. Yo incluso podría bailar, yo incluso podía bailar. Yo me presenté al programa y podía bailar, es más ahorita me quito la férula y puedo bailar, sin embargo por una cuestión de seguro me dijeron “tú bailas y pierdes el seguro… así de fácil”. Y honestamente primero está mi salud. Se hubiera podido terminar de desgarrar el manguito rotador y ahí sí ya es operación directa. Entonces evaluamos y dijimos “¿hay un riesgo?, sí; ¿te puede pasar algo? Igual y no, pero qué tal y si sí”, entonces dijimos que primero está la salud. Yo empiezo un proyecto ya con HBO la próxima semana, iba a dejar lo más por lo menos, desde luego sin agraviar al programa ni al concurso, pero mis ganas y mi entusiasmo a lo mejor podían perjudicar un poco más mi carrera. Yo sí tenía ganas; le dije al “déjame, yo lo hago porque quiero demostrarle al mundo que sí puedo, que ni siquiera es un pretexto”. Nos estaba saliendo padrísima esa coreografía, estábamos súper coordinados, los coreógrafos estaban felices, yo estaba muy feliz, contento. La verdad es que pudo haber sido algo bonito, pero hay que entender las señales de la vida y tomarlas a tiempo.

MD’B: Ya saliendo de este problema que pasaste, ¿regresarías a bailar al concurso?

AA: Yo ya tengo la promesa de la producción de al final de la temporada regresar y bailar, no concursando, pero sí dentro del programa en las finales, yo hacer mi baile de exhibición, por así decirlo. Todavía no sabemos qué vamos a montar, pero sí me encantaría algo muy muy muy dinámico, algo pegajoso, algo que la gente nos vea bailar y se pare a bailar.

MD’B: ¿Te gusta bailar en sí?

AA: Me gusta el arte como tal, me gusta bailar… sí, pero entiendo mis limitaciones propias de mi edad y de mi físico. Trato de hacerlo lo mejor posible, desde luego, pero sí es algo que libera, es algo que te hace sentir en la tierra y eso me gusta mucho.

MD’B: ¿Cuál es tu género favorito para bailar?

AA: Me gusta mucho el rock, el twist, no sé, cosas así de antes.

MD’B: Del nuevo proyecto en el que participarás, ¿nos puedes adelantar algo?

AA: Es un proyecto con HBO. Se llama “El brazo duro de la ley”; es una sátira y los protagonistas no los puedo decir, pero ya comenzamos en una semana a grabar.

MD’B: ¿Vas a poder grabar con tu férula?

AA: Me la voy a tener que quitar para mis escenas. Afortunadamente mi personaje es un millonario muy flemático, entonces no hace tantos movimientos, por así decirlo. Ensayaré y hasta el último momento me quitaré mi férula, pero haré lo propio. Serán poquitos días antes de que ya me den de alta, supuestamente, a ver si esto sucede.

MD’B: ¿Cuántos capítulos serán de esta serie?

AA: Son 9 capítulos, yo estoy solamente en 3, es una participación especial. Pero te cuento que estamos por estrenar el 26 de octubre por Telemundo “Parientes a la fuerza”, un proyecto donde Bárbara de Regil y Guy Ecker son los protagonistas. Está Salvador Zerboni, Liza Owen, Macaria, tu servidor. Es un proyecto de una comedia muy bonita de una familia muy bonita que se va a Estados Unidos y las familias tanto las ricas como las pobres se mezclan y se hacen parientes a la fuerza. Son situaciones de comedia muy interesantes que sé que les va a gustar mucho a la gente.

MD’B: ¿Con Televisa no tienes algo?

AA: Sí, tengo una propuesta para diciembre y tengo otra de Disney para enero. Tendré que ponerme a evaluar cuál es la que mejor me conviene. Además Televisa es y fue mi casa durante más de 30 años en los que hice 45 telenovelas, imagínate. Por supuesto que siempre voy a darle preferencia a Televisa por el cariño y el amor que le tengo y repito, esto está en personaje dentro de lo que estamos buscando para continuar esta carrera, seguramente lo agarraré.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

AA: Agradecerle a todo el público por el apoyo, por la comprensión. Estas cosas suceden de un momento a otro en situaciones que uno nunca se espera. Luego andas peleándote en la calle y no te pasa nada, pero te das una vuelta en el carro y te lesionaste de por vida. Entonces una disculpa porque yo quería permanecer un poquito más y disfrutar con ellos de eso tan hermoso que es bailar, pero amenazo con regresar. Y muchas, muchas gracias por todas las muestras de cariño y de apoyo hacia mi carrera y hacia mi persona.