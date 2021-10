“Vota PAN contra la miscelánea fiscal” : Riestra Piña

Jorge Barrientos

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, comentó que él y la bancada del albiazul, votaron contra de la Miscelánea Fiscal, debido a que desincentiva el otorgamiento de donativos y merma a las organizaciones ciudadanas.

En este sentido el legislador se manifestó contra la miscelánea fiscal porque consideró afecta a los ciudadanos, y corresponde a uno más de los deseos del gobierno de México para mantener control.

No obstante, consideró que para Morena fuera del estado no hay nada ni nadie, por lo que insistió en que los legisladores no apoyaron dicha propuesta.

Cabe hacer mención que se aprobó en lo general con 260 votos a favor y 218 en contra; es de mencionar que el dictamen fue remitido el pasado 8 de septiembre como parte del paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2022.