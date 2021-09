Todo un éxito los “TipSassos” de Paola Sasso en la radio

Defensora de la vida saludable y de la importancia de la mujer

Por Mino D’Blanc

Actriz, empresaria, locutora radiofónica, conductora televisiva, entertainer y modelo mexicana, Paola Sasso es una mujer dedicada a llevar alegría y mensajes positivos a la gente a través de los micrófonos y de los programas de televisión. Actualmente participa en el programa matutino “El debraye” que se transmite en OYE 98.7 FM que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana.

“Desde pequeña, mi sueño fue ser locutora de radio y conductora de televisión. Buscaba transmitir hábitos y pensamientos positivos en la gente, por lo que verlo hecho realidad me apasiona. Creo que para hacer un mundo mejor, primero debemos ser mejores personas; a través de mi trabajo, procuro enrolar a la gente a llevar un ritmo de vida saludable donde haya un equilibrio entre mente, cuerpo y alma”, comenta.

En el programa “El debraye” tiene una sección titulada “TipSasso” en el que da consejos de cómo llevar a cabo una vida más sana. Ante ello discierne: “la radio te permite ser tú en todo momento y eso es algo que me gusta porque logró conectar con la gente sin poses. Los resultados se ven cuando llegan a mí historias en las que las personas hicieron caso a mis recomendaciones y que hoy ven en sí mismas los cambios. Por ejemplo, un día llegó a mí el caso de Iliana, una persona que ha logrado bajar 20 kilos, gracias a los tips que doy. Ahí te das cuenta del impacto que tienen tus palabras y que tu voz se ha vuelto importante y significativa en la vida cotidiana de los radioescuchas. Entonces el compromiso de ser mejor cada día y de seguir llevando mensajes positivos se vuelve mucho más fuerte, pero no desgastante, porque hago lo que me gusta”.

La oportunidad de laborar para una estación que lleva 19 años vigente en el gusto del público es algo que Paola Sasso agradece. “En Oye 98.7 FM somos una familia, admiro mucho el trabajo de Martinillo y de Arturo Forzán. Estoy rodeada de experiencia y talento, entonces hay mucho aprendizaje y mucho que aportar a la comunidad”, puntualiza, a lo que añade: “la radio es como tener una plática con los amigos. Los locutores somos amigos de los radioescuchas. Les hacemos compañía en su día a día, creando así una gran familia. Es por eso que la radio sigue y seguirá presente, pues llevamos alegría, consejos, música, anécdotas, etcétera, a cada persona sin importar dónde esté”.

La aportación de Paola Sasso a una vida saludable:

La reconocida conductora y locutora se prepara, se informa y busca las mejores opciones que permitan al auditorio poder llevar a cabo el cambio en su vida sin ponerla en riesgo. “Estoy en contra de los productos milagro porque juegan con la vulnerabilidad de las personas. La mercadotecnia abusa de ello. Si subiste 15 kilos en 5 años, no los vas a bajar en dos semanas, pues se requiere un compromiso con la alimentación y el cuerpo; por eso, las recomendaciones que yo doy van paso a paso, porque así debe ser, sin someterte a tratamientos veloces que solo perjudican la salud”, mencionó.

La salud es una de las prioridades de Paola. Su madre fue diagnosticada con cáncer cuando la locutora aún era pequeña. Desde entonces ella se ha propuesto tener y mantener una vida saludable que le permita evitar o aminorar las posibilidades de padecer alguna enfermedad grave. “No sabemos qué mal de salud puede darnos, sin importar lo sanos que seamos. “TipSasso” me permite llevarles consejos en los que vamos poco a poco. No es cambiar a la persona, sino generar conciencia en la importancia de cuidar su cuerpo, ya que es nuestro templo, solo tenemos uno, así que hay que cuidarlo”, argumentó.

-El papel de la mujer, en voz de Paola Sasso:

A pesar de los grandes avances que hay en temas de equidad de género, México es un país que aún lidia con problemas donde la mujer es un tema sexualizado, laboralmente hablando. Ella no es la excepción y en algún momento tuvo que lidiar con este tipo de situaciones. Sin embargo, logró enfrentarlos y aprender a decir “no”. Los lugares que han abierto las puertas para recibir su talento son empleos en los que han visto su profesionalismo y compromiso, por lo que se siente agradecida de estar rodeada de personas que valoran su trabajo y esfuerzo. Ante el empoderamiento y la importancia de la mujer en estos tiempos, Paola Sasso destaca: “la mujer debe ser feliz con lo que realiza, no importa si es ser madre, profesionista o decide combinar ambas cosas. Debemos hacer lo que nosotros queremos y no lo que la sociedad nos dicta. Lo más importante es la felicidad individual”.

-Paola Sasso y el éxito:

Considera que el éxito es efímero. Para ella ser una mujer exitosa es vivir tranquila, hacer las cosas que le gustan, pasar tiempo con su familia y cumplir las metas que se va trazando en el camino. “Decir que soy una mujer exitosa es algo soberbio; prefiero decir que soy una mujer que día a día busca ser la mejor versión de sí para compartirla con la gente”, finalizó.

