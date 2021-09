No debe exponerse a estudiantes, maestros y padres de familia, afirma empresario

Hipólito Contreras

Ante la existencia de contagios en las escuelas por el regreso a clases no debe haber criterios políticos sino de salud, a nadie le conviene tener una escuela contaminada, con un niño o joven contagiado el número puede crecer, afirmó Roberto Esquivel, integrante de la Red Mexicana de Franquicias.

Las decisiones deben ser epidemiológicas, no políticas, reiteró, si estamos en pandemia no se debe exponer a los niños, maestros y padres de familia, qué caso tiene, cuál es la urgencia de regresar, los índices siguen altos, el virus sigue, no deben arriesgarse, no debe exponerse a maestros y personal de las escuelas, la decisión debe ser técnico médica.