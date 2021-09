ABBA dice que su regreso tras 40 años de ausencia es “¡raro y maravilloso!”

EL UNIVERSAL

El nuevo disco saldrá el 5 de noviembre, precisaron emocionando a fans reunidos en todo el mundo, desde Rio a Tokio, pasando por Nueva York y Viena, algunos con el corazón roto desde su separación en 1982

ABBA lanzará su primera música nueva en cuatro décadas, junto con un concierto en el que el cuarteto de “Dancing Queen” tendrá una versión totalmente digital.

El próximo álbum “Voyage”, que será lanzado el 5 de noviembre, sigue a “The Visitors” de 1981, el cual había sido hasta ahora la última producción del grupo sueco. Una versión virtual de la banda comenzará una serie de conciertos en Londres el 27 de mayo.

“Nos tomamos un receso en la primavera de 1982 y ahora decidimos que es tiempo de terminarlo”, dijo ABBA en un comunicado el jueves. “Dicen que es imprudente esperar más de 40 años entre álbumes, así que grabamos un proyecto posterior a ‘The Visitors’”.

El grupo ha creado un espectáculo en vivo de hologramas, usando captura de movimientos y otras técnicas, con la empresa de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic.

Lo califican como “el más raro y espectacular concierto que se haya soñado”.

“Vamos a poder sentarnos entre el público y ver nuestras versiones digitales interpretar nuestras canciones”, dijo el grupo en el comunicado. “¡Raro y maravilloso!”.

El show llevó a la creación del álbum, que tiene las nuevas canciones “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down”. Comenzó con sesiones en 2018, pero se aplazó por la pandemia de coronavirus.

El espectáculo llegará 50 años después de la fundación del grupo, que consistió de dos parejas casadas la mayoría de su existencia, y cuyo nombre es un acrónimo de los nombres de sus miembros: Agnetha Fältskog, de 71 años, Björn Ulvaeus, de 76, Benny Andersson, de 74, y Anni-Frid Lyngstad, de 75.

Su música siguió siendo omnipresente en las décadas desde su separación en parte por el musical de teatro “Mamma Mia!” y las dos películas que lo siguieron.

ABBA fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010.

La semana pasada el grupo lanzó un sitio con el título “ABBA Voyage”, como preparativo para el anuncio. Los boletos para el espectáculo saldrán a la venta el martes.

De pequeña banda a grupo legendario

Con sus ocho discos y unos 40 sencillos, ABBA pasó de ser una pequeña banda sueca a un grupo legendario que ha sobrevivido a todas las modas.

El cuarteto, que contribuyó a convertir a Suecia en el tercer exportador mundial de música, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, se formó a finales de la década de 1960.

Las dos “B” -Benny y Björn- se conocieron y empezaron a escribir sus primeras canciones en 1966. En 1969 se unieron a ellos Agnetha Fältskog y Anni-Frid, “Frida”.

En 1973, el grupo, que tomó el nombre de ABBA un año después, no logró pasar las clasificaciones para el Festival de la Canción de Eurovisión.

Pero al año siguiente, el concurso se celebró en Brighton (Inglaterra), y el cuarteto, aún desconocido, causó sensación con “Waterloo”, llamada así por la famosa victoria inglesa sobre el ejército de Napoleón. ABBA ganó por goleada, relegando a la diva de “Grease”, Olivia Newton-John, al sexto puesto.

Con sus guitarras en forma de estrella y sus ajustados pantalones de raso, el fenómeno ABBA nació ante la mirada de millones de espectadores.

A “Waterloo” le siguieron otros grandes éxitos, como “Mamma Mia” (1975), que llegó a superar a “Bohemian Rapsody” de Queen en la lista británica de éxitos.

El álbum “Arrival” (1976), del que se vendieron más de 10 millones de copias y que incluye canciones como “Money, Money, Money”, “Knowing Me, Knowing You” y “Dancing Queen”, confirmó su fama.

Interpretada por primera vez en la boda del rey sueco en junio de 1976, “Dancing Queen” se convirtió en el éxito del año. Con trajes del siglo XVIII, los ABBA cantaron ante el rey Carlos Gustavo y la futura reina Silvia -a quien estaba dedicada la canción- en la Ópera de Estocolmo.

“Take A Chance on Me” (1977) y “Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight)” (1979) completaron la larga lista de éxitos de la banda que alcanzó el rango de superestrella.

El divorcio de Björn y Agnetha en 1979 marcó el inicio de los problemas, pero estuvo también al origen de una de sus canciones más potentes, “The Winner Takes It All”, así como de “Chiquitita”.

En 1980, ABBA sacó el álbum “Super Trouper” y dio su último concierto tras una gira por Japón. Al año siguiente Benny y Frida se divorciaron.

En 1982, la banda anunció que se tomaba un “descanso”, pero en realidad esta pausa marcó su separación y no volvió a sacar ninguna canción.