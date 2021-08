México vs. Japón por el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos: cómo, cuándo y dónde ver el juego por el bronce

BOLAVIP

En el Estadio de Saitama, México se enfrentará con Japón en el marco del partido por la medalla de bronce del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de haber caído frente a Brasil en las semifinales, donde perdió la esperanza por conquistar el oro, el Tri buscará un triunfo ante el seleccionado local para subirse al podio.

El elenco Sub 23, que es dirigido por Jaime Lozano, había goleado 6-3 a Corea de Sur en los cuartos de final del certamen y, en consecuencia, había incrementado la ilusión por volver a consagrarse campeón del certamen. Sin embargo, el conjunto nacional no consiguió imponerse sobre Brasil, padeció la falta de efectividad en la definición por penales y se despidió de la posibilidad de ganar el título. No obstante, aún puede adueñarse de una presea.

Japón, por su parte, había superado por penales a Nueva Zelanda en la primera fase eliminatoria de la competencia internacional, pero no logró continuar por la senda de la victoria contra uno de los máximos favoritos. En este escenario, el cuadro comandado por Akinobu Yokouchi perdió 1-0 con España en la prórroga y le dijo adiós a la ilusión por quedarse con el oro.

+México vs. Brasil: mejores jugadas

Con Memo Ochoa como gran referente del equipo, México buscará imponerse ante Japón, el dueño de casa que cayó por la mínima en las semis ante España. ¿Podrán los de Lozano llevarse la de bronce?

México vs. Japón: ¿cuándo y a qué hora juegan por el bronce de fútbol en Tokio 2020?

México y Japón se medirán por la medalla de bronce del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El duelo tendrá lugar este viernes 6 de agosto en el Estadio de Saitama.

Horario por país

México: 6:00 horas CDMX

Argentina: 8:00 horas

Estados Unidos: 7:00 ET / 4:00 PT

Colombia: 6:00 horas

Ecuador: 6:00 horas

Uruguay: 8:00 horas

Japón (hora local): 20:00 horas

México vs. Japón: ¿qué canal transmite el juego por el bronce de fútbol en Tokio 2020?

El partido entre México y Japón será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para el territorio mexicano a través de Canal 5, Blim, TV Azteca Deportes, Marca Claro (YouTube) y Claro Sports.