Consulta Pública: Entre Amlovers, haters y pejeszombies, la SCJN y el INE

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Como era de esperarse, los amlovers y haters del presidente Andrés Manuel López Obrador interpretaron a su modo el ejercicio del pasado domingo, cuando se le cuestionó a la gente si quiere o no que sean enjuiciados los ex presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Los haters de AMLO acusan que la participación del 7 por ciento fue escasa y que se desperdiciaron 528 millones de pesos, ya que “la ley no se consulta, se aplica”, como han argumentado desde hace meses. Los pejezombies destacan tanto la necesidad de someter a juicio a quienes llevaron al país al desastroso estado en que se encuentra como el innegable avance social inherente a la incentivación de la participación ciudadana en la vida pública de México.

Unos y otros están equivocados y, al mismo tiempo, tienen razón. La participación ciudadana del 7 por ciento en la Consulta Pública fue poca, si se toma en cuenta que estuvo muy lejos de obligar a la vinculación; pero resultó muy superior a la que obtuvo el propio AMLO al inicio de su gestión, cuando realizó el plebiscito para el nuevo aeropuerto y apenas convocó al 1.2% del padrón electoral: Agridulce resultado para AMLO y Morena en la consulta contra ex presidentes: Vota cerca del 5 por ciento, pero casi todos quieren enjuiciar a sus antecesores en Palacio Nacional

Entrevistado sobre el evento del domingo pasado, el presidente del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, la defendió con el argumento de que es la primera vez que se realiza una consulta así en México. Además, aunque se considere que poca gente fue a las mesas receptoras de votos, en países desarrollados como Inglaterra o Suiza la participación social en estas prácticas ronda entre el 12 y 15 por ciento:En Puebla, la Consulta Popular alcanzó el 6.2 por ciento de participación ciudadana

FALTA DE RECURSOS, LA PREGUNTA DE LA SCJN, ENTRE LAS TRABAS

Rodríguez del Castillo abundó que el ejercicio fue realizado con los fondos del INE, lo que quiere decir que el gobierno federal no dejó de atender rubros importantes de la administración por este motivo. No obstante, ni la SHCP, la SCJN o el Congreso de la Unión destinaron recursos adicionales para este rubro.

Ello implicó que, efectivamente, la falta de fondos fue un problema para la consulta, porque el INE intentó colocar 104 mil mesas receptoras de votos, como hizo en la pasada elección concurrente de junio, pero solamente le alcanzó para 57 mil, porque los 528 mdp erogados provinieron de sus propios ahorros institucionales:

El instituto recibió cuestionamientos por no colocar casillas especiales, pero se careció del dinero necesario, insistió el titular del INE Puebla, quien negó que la participación ciudadana del 7 por ciento haya sido escasa, porque es la primera vez que se realiza una práctica de este tipo y, por lo tanto, no hay cómo compararla: Costará 528 mdp la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes, precisó Marcos Rodríguez del Castillo

Finalmente, Rodríguez del Castillo aseveró que la propia pregunta realizada en el ejercicio y formulada por la SCJN resultó complicada, extensa, inentendible y no contribuyó a que la gente participara: Ciudadanos promueven Consulta Popular y critican que la pregunta de la SCJN “sea un trabalenguas”

MORENA Y LA 4T, ¿BOICOTEARON SU PROPIA CONSULTA?

De manera profusa circularon en redes sociales videos con funcionarios de las mesas receptoras de votos que anulan votos, pese a que todavía faltaban horas para que concluyera el ejercicio del domingo pasado. Ello claramente representó un error y dio pie a que los morenistas, nuevamente, se lanzaran contra el INE, como hizo el merolico Mario Delgado: Consulta Popular | Son como la Inquisición, es urgente cambiar a la autoridad electoral: Delgado

El problema es que el fenómeno no se dio en una o dos casillas o estados, sino en varios y a la misma hora, lo que genera sospechas fundadas de que Morena y la propia 4T intentaron boicotear la Consulta Pública, para culpar al INE de la poca participación, insistir en quitar a todos los consejeros electorales y poner a su propia gente.

¿Se imagina usted a personajes como John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval o al propio Félix Salgado como consejeros electorales federales del INE?:Sí…que desaparezcan al INE, al TEPJF y que Manuel Bartlett y cía organicen las presidenciales del 2024

Incluso, quizás podrían colocar al mapache mayor, a Manuel Bartlett Díaz en sustitución de Lorenzo Córdova, para que el ex gobernador de Puebla y actual director de la CFE “organice” comicios baratitos, con una secretaria y el teléfono, como él mismo lo presumía cuando cometió los fraudes electorales de 1986 y 88, el primero en Chihuahua y el otro en todo el país con Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional como víctimas.

El INE está lejos, muy lejos de ser perfecto. Es más, Lorenzo Córdova, Luis Carlos Ugalde y demás no le llegan ni a los talones a José Woldenberg, el primer presidente del IFE ya como instancia independiente del gobierno. Pero pretender que los poderes judicial o ejecutivo vuelvan a organizar los procesos electorales no solo es un retroceso, sino una locura: Confirma el TEPJF cautelares del INE para que AMLO respete la veda electoral.