Rubén García Jr, se llevó la victoria en la Peak

Staff/Rossi

El piloto Canel`s, Rubén Garcìa Jr., que no había ganado esta temporada en la NASCAR Peak, tomó el liderazgo del campeonato después de ganar la cuarta fecha que se corrió en el Óvalo Aguascalientes Mèxico.

“Mi última victoria había sido en Querétaro el año pasado pero no supo como esta, porque no había público, si bien por las restricciones que hay con la pandemia no se pudo llenar el autódromo, no hay mejor reconocimiento que cruzar la meta ante los aficionados”, dijo Rubén

El piloto del auto No. 88 dijo que el último reinicio funcionó exactamente como lo necesitaba y quería que los que venían detrás suyo no tuviera una buena salida: “Pensé que tenía que haber suficiente agarre en la curva uno y dos, afortunadamente así fue y después todo salió como quería, agradezco también el trabajo que realizó el equipo comandado por Ramiro Fidalgo”

El originario de Monterrey, Abraham Calderón de Commscope , que ha tenido efectivas actuaciones esta temporada en algunas carreras, finalmente pudo terminar fuerte después de estar peleando por el liderato, y por eso se mostró agradecido después de su segundo lugar en OAM.

“No puedo expresar lo agradecido y contento que estoy que hayamos tenido una carrera que merecíamos. Ha sido un año en el que simplemente no hemos tenido los resultados que merecemos porque tenemos coches rápidos y hoy lo demostramos porque estuvimos muy cerca de la victoria”.

La tercera posición quedó en poder de Max Gutiérrez de Adixion Capital-Telcel, quien manifestó: “No alcanzo a expresar lo agradecido que estoy por tener esta oportunidad y lo desesperado que estaba por conseguir una carrera como esta para mi equipo y cuántas personas que confiaron en mi”.

Salvador de alba Jr. que encabezaba las posiciones del campeonato hasta esta fecha, tuvo que abandonar la prueba mientras peleaba los primeros lugares y faltaba poco para el final, debido a la rotura de motor.

ALEX DE ALBA FELIZ POR SU TRIUNFO EN LA CHALLENGE

El piloto potosino, Alex de alba de Canel´s, sumó su primer triunfo de la temporada en la carrera de Challenge disputada en tierras hidrocálidas, luego de un cierre frenético con la ponchadura en el auto de Noel León de Alessandros que buscaba su cuarta victoria consecutiva

“Lo siento por Noel, porque hizo una carrera tremenda, pero nosotros lo buscamos a lo largo de toda la carrera y afortunadamente lo conseguimos”, aclaró Alex.

“Fue muy difícil llegar al final. Fui presionando toda la carrera, pero el plan del equipo fue el que le ayudó para obtener la victoria”, concluyó

Excelente resultado para Rodrigo Rejón de Commscope que cruzó la meta segundo y dejó en claro que fue una gran tarde para el equipo, por el segundo lugar de Abraham.

La tercera posición de los Challenge la obtuvo Andrik Dimayuga de Grupo Virdi-Hyundai Electronics, que realizó una de las mejores carreras de la temporada y comentó que es el comienzo de muchas tardes como esta.

EL CAMPEÓN 2019 ESTÁ DE VUELTA, JORGE DE LA PARRA CONQUISTÓ LA FB Y BOHN MIKEL’S TRUCKS EN AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags., a 1 de agosto de 2021.- Una carrera emocionante de dominio alterno, fue la que se vivió este domingo en el Óvalo Aguascalientes México, con la cuarta fecha de la FB y BOHN Mikel’s Trucks, conquistada por el campeón 2019, Jorge de la Parra, en el regreso del público hidrocálido a NASCAR PEAK México Series.

Una de las competencias más cerradas y competidas en lo que va de la temporada 2021, se llevó a cabo en el óvalo de 1.4 kilómetros localizado en la capital hidrocálida, ante altas temperaturas, siendo Rodrigo de Colombres Jr. el encargado de salir al frente debido a un sorteo de acuerdo al resultado de la tercera fecha.

Era en punto del mediodía que se encendían los motores, siendo un arranque con diferentes líderes en sus primeros 20 minutos, pasando por Federico Gutiérrez, Nico Rivas, y Jorge de la Parra, siendo Gutiérrez quien cerraba el “Stage” en la primera posición.

Ya en la segunda parte de la competencia, Federico era quien tomaba la delantera; sin embargo, un duro contacto entre Jorge Quiroz y Rafa Maggio obligaba a una larga bandera roja a 20 minutos del final, mientras el equipo de seguridad limpiaba la pista.

Era entonces cuando una dura batalla final se avecinaba en un cierre preciso por parte del máximo ganador y campeón de la temporada 2019, Jorge de la Parra, tomando el primer puesto en las últimas vueltas para concretar su primer triunfo del año, además de un final de fotografía en donde Eloy Sebastián se quedaba con el segundo puesto por encima de Federico Gutiérrez.

El Top-10 fue completado por Giancarlo Vecchi, Francisco Ablanedo, Rodrigo de Colombres, Diego Ortíz, Zihara Esteban, Juan Carlos Torres y Alonso Salinas.

Así finalizó la 4ta fecha de la FB y BOHN Mikel’s Trucks preparando motores desde ahora para llegar junto a NASCAR PEAK México Series los días 21 y 22 de agosto a San Luis Potosí.