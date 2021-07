Estados Unidos, con el peor desempeño mundial en 3 de los 5 indicadores de la pandemia, aseguran en China

Respecto a Europa, cuestionan a Italia, Francia e Inglaterra

Dado que la propagación global de la pandemia por COVID-19 aún no disminuye, el Centro de Pensamiento de CGTN publicó un informe analítico sobre la situación global de la pandemia por esta enfermedad (el “Informe”), recabando datos del sitio web de la Universidad Johns Hopkins, de Our World in Data and Pharmaceutical Technology que aún no habían sido procesados de manera integral, analizando la literatura de investigación de la comunidad académica y haciendo referencia al impacto ya conocido de la pandemia sobre el desarrollo económico y social a nivel mundial, así como las recomendaciones sobre su prevención y control por parte de renombrados expertos en salud pública. El informe reúne los datos sobre las medidas de prevención y control de la pandemia en una muestra de 51 países para establecer clasificaciones como una manera de reflejar la situación actual del control de la pandemia en estos países. Se centra en la importancia que los países atribuyen a la seguridad personal y la estabilidad social y ambiental, ofreciendo así ideas y orientación para que los países de todo el mundo luchen contra la pandemia.

El informe analiza y evalúa el estado actual de la prevención y el control de la pandemia en los 51 países en función de cinco indicadores, incluido el número total de casos confirmados, el número de nuevos casos confirmados, el número total de muertes, la tasa de vacunación y el ciclo completo desde el brote de la pandemia hasta el 14 de julio.

Los datos demuestran que Estados Unidos presenta el peor desempeño en tres de los cinco indicadores estadísticos. Estados Unidos presenta más de 34 millones de casos confirmados en total, la cifra más alta del mundo, y más de 600.000 muertes en total, también la mayor cantidad a nivel mundial. La cantidad de días con menos de 5.000 casos nuevos diarios en todo el ciclo, desde el brote de la pandemia hasta el control, sigue siendo la peor entre los países de la muestra.

Según los datos, la situación en los principales países europeos no es alentadora. En lo que respecta al número total de casos y muertes confirmadas, Francia, el Reino Unido e Italia se encuentran en las primeras posiciones.

Los datos muestran que algunos países asiáticos han tenido un buen desempeño en la prevención y el control de la pandemia, gracias a medidas eficaces como prohibiciones de entrada, cuarentenas y pruebas rigurosas en las fronteras. China tiene el menor número de casos nuevos confirmados entre los países de la muestra y la mayor tasa de vacunación del mundo. Singapur y Vietnam ocupan posiciones de rangos inferiores entre todos los países de la muestra en lo que respecta al número total de muertes por COVID-19. Corea del Sur ajustó el nivel de respuesta a la pandemia de manera oportuna, logrando con esto llevar 537 días con menos de 5.000 nuevos casos por día.

En cuanto a la tasa de vacunación, China es uno de los pocos países en desarrollo con la mayor cantidad de vacunas contra la COVID-19 aplicadas gracias a su capacidad para desarrollar y fabricar sus propias vacunas. En la actualidad, en China se han aplicado más de 1.400 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. China también ha suministrado más de 500 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y soluciones de inventarios a más de 100 países y organizaciones internacionales de todo el mundo, lo que equivale a la sexta parte de la producción total de vacunas a nivel mundial. Sin embargo, las estadísticas también ponen de manifiesto que el avance de la vacunación en los países en desarrollo es significativamente inferior que en los países desarrollados, debido a la gran desigualdad en la distribución mundial de las vacunas. Los países con un registro de vacunación deficiente, como Vietnam e Irak, aún están lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño debido a diversas limitaciones, como la falta de servicios de salud y la acumulación de vacunas por parte de algunos países desarrollados.

La polarización en los números de casos confirmados, de muertes y de personas vacunadas en diferentes países y regiones del mundo, como lo demuestran las estadísticas objetivas, está muy relacionada con las políticas y medidas nacionales de prevención y control de la pandemia, y destaca el papel crucial que desempeña el gobierno de cada país en la prevención y el control de la pandemia.