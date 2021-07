¡Es hoy, es hoy! Shakira lanza su nueva canción y video “Don’t Wait Up”

UNOTV.COM

¡Es hoy, es hoy! Shakira estrenó su nueva y esperada canción “Don’t Wait Up”, así como el videoclip oficial, este viernes y la está rompiendo con todo en redes sociales.

El esperado sencillo de Shakira, “Don’t Wait Up”, ya está disponible en todas las plataformas musicales, así lo dio a conocer la cantante colombiana a través de su cuenta de Twitter.

“¡Don’t Wait Up ya está disponible en todas partes! Es una canción para esas noches en las que simplemente no quieres pensar en el mañana”

Don't Wait Up is out everywhere now! It's a song for those nights where you just don't want to think about tomorrow. https://t.co/U4mbVK33QR#DONTWAITUP pic.twitter.com/SPHx8JmyCu

— Shakira (@shakira) July 16, 2021