Geru y su Legión 7 platican sobre “Así soy”, su nuevo sencillo promocional

Por Mino D’Blanc

“Así soy” es el nuevo sencillo de Geru y Su Legión 7.

Platicamos con el artista gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music México.

MD’B: ¿Cómo llegó la canción “Así soy” a tu vida?

GERU: Me la mandó el compositor Salvador Aponte y cuando lo escuché se me hizo muy padre porque habla de cosas muy alegres, muy motivadoras. Se la mandé a la disquera, a todo el equipo de trabajo y también les gustó bastante. Fue el que escogimos para que saliera como sencillo y la verdad ahorita lo están apoyando bastante bien todos los fans. Por esta canción así se llama el disco.

MD’B: Platícanos sobre el sonido de “Así soy”:

GERU: Nos basamos mucho en el sierreño, por lo que viajamos a Mazatlán para grabarlo y le metimos guitarras muy apegadas al género.

MD’B: Platícanos sobre la picardía de “Así soy”:

GERU: Es una canción alegre que pueden escuchar los niños, los jóvenes, los adultos. De hecho le quitamos las malas palabras, porque tenía malas palabras para que todos la puedan escuchar. A la juventud le encantan este tipo de temas. Un ejemplo, “Botella tras botella” de Christian Nodal es como de este estilo también. Y la verdad es que es una canción para pasar el rato con los amigos, tomando, una carnita asada.

MD’B: ¿Cómo se dio el grabar el video muy al estilo viejo oeste?

GERU: La idea fue del productor que cuando nos vimos, me dijo que iba a ser en un lugar en Los Altos de Jalisco, a las orillas de Guadalajara. Dijo que iba a ser en un lugar que se parecía al viejo oeste, me mando las fotos de cómo íbamos a ir vestido, la historia y dije “wow, está padre todo” y con los caballos y todo salió todo muy padre, muy profesional. Cuando vi el video pensé que le iba a gustar mucho a la gente.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de los demás artistas de tu género?

GERU: Siempre trato de cantar como yo mismo. Nunca trato de arremedar a otros artistas y siempre trato de sacar mi música a mi estilo, arreglos a mi estilo también. Yo pienso que eso es algo que me hace ser diferente a otros artistas, a otras agrupaciones. Hay grupos que quieren tocar lo mismo que otras agrupaciones, que otros famosos y yo no, siempre trato de ser yo mismo con mi música.

MD’B: ¿Hay alguna autocensura en ti, algún tema que no tratarías en tus canciones?

GERU: De esos corridos que hablan de marihuana y todo ese rollo, la verdad es que no los cantaría.

MD’B: ¿Cuál es el siguiente sencillo que lanzarás?

GERU: Hay más temas. En el EP hay una canción que se llama “Tú”, que ya tiene video también y que está ahorita también funcionando bastante. Hay una canción de amor que viene con norteño banda.

MD’B: ¿Cuáles son tus planes próximos?

GERU: En agosto una gira en Estados Unidos y en México. Musicalmente estoy planeando unos duetos con artistas como Perdidos de Sinaloa. Me encantaría hacer un dueto con la Banda MS, espero que pronto se pueda dar.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que escuchar “Así soy yo” y por qué te tienen que escuchar a ti?

GERU: No es que me tengan que escuchar; si les gusta el tema o mis canciones, se los agradezco bastante. Como te digo, este tema lo grabé para toda la juventud, para todos los chavalos y la verdad que lo están apoyando bastante y la verdad es que sí me siguen bastante gente adulta también, porque no solo tengo este tipo de música. Tengo canciones rancheras, canciones de antes; gracias a mi papá que me hace que grabe este tipo de música, canciones de Pedro Infante, de todo ese tipo de canciones.