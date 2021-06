Lady Gaga lanzó una edición especial de su icónico álbum “Born This Way”

El disco original lo lanzó en el 2011 y es muy importante para la comunicad LGBTQIA+

Por Mino D’Blanc

Lady Gaga lanzó una edición especial de “Born This Way” para celebrar el décimo aniversario de que dio a la luz dicho álbum tan importante para la comunicad LGBTQIA+.

“Born This Way The Tenth Anniversary Edition” se estrenó el pasado viernes 25 de junio a través de Interscope. El álbum incluye las 14 canciones originales del disco lanzado en el año 2011 más seis nuevas versiones reimaginadas por parte de artistas que representan y abogan por la comunicad LGBTQIA+, todo un nuevo empaque.

En las últimas semanas, Lady Gaga ha presentado distintos tracks reimaginados de esta edición: “Judas” a cargo de la icónica Big Freedia, “Born This Way” reimaginada por Orville Peck y “Marry The Night” en voz de Kylie Minogue. Todas disponibles en plataformas digitales.

El cuarto track reimaginado de esta edición especial lo interpreta el talentoso Olly Alexander de Years & Years.

La edición del décimo aniversario llega después de que Lady Gaga celebrara 10 años de Born This Way y el gran legado del álbum en West Hollywood, donde recibió las llaves de la ciudad y se proclamó que el 23 de mayo sería de ahora en adelante el “Born This Way Day”. Además, Lady Gaga ha lanzado una colección de productos de Born This Way muy especial con nuevos diseños ahora disponibles en shop.ladygaga.com