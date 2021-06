La UDLAP realiza su última mesa de análisis previa a las elecciones en México

Staff/Rossi

Cholula, Puebla, a 4 de junio de 2021.- La Universidad de las Américas Puebla concluyó su cobertura previa a las elecciones en México 2021, teniendo al presidente de Consulta Mitofsky, al director general del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami y al director asociado de Parametría, en un foro donde se discutieron diferencias con otros procesos electorales, participación ciudadana, abstencionismo, información modificada a conveniencia, entre otros temas de disyuntiva electoral.

La cobertura iniciada desde abril pasado realizó la última mesa previa de análisis del programa Elecciones México 2021 de la UDLAP, en el cual tuvo como moderador a Carlos Escalante, director general del Centro Interamericano de Gerencia Política de Miami, quien planteó la primera pregunta sobre las diferencias entre la elección intermedia de 2015 y de 2021. Siendo Francisco Abundis, director asociado de Parametría, el que respondiera que si bien el proceso electoral será peculiar por el número de cargos a decidirse, también lo es por el peso dado de los ciudadanos hacia las alcaldías sobre otros puestos. “Tenemos un nivel de elecciones simultáneas donde lo más importante para el elector no es necesariamente las diputaciones o el gobierno federal, lo primero que tienen a la mano son estas instancias de gobierno local”, agregó el director asociado de Parametría.

Ante el cuestionamiento de la participación e indecisión del electorado, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, señaló que espera una alta asistencia a las casillas, pues el interés por elegir un alcalde o gobernador normalmente sube a comparación de cuando son diputados. Sin embargo, no premisa una preferencia hacia un partido político en específico, sino el fallo será volátil, porque el ciudadano “decidió modificar, decidió sí votar, decidió no darle el voto parejo a todos los partidos, tomó decisiones de último momento, pero no en términos de que era indeciso, (sino) de modificación de su preferencia”, comentó.

Algo grave para Francisco Abundis son los datos vendidos en forma de investigación, cuando realmente eran datos pagados o inventados, pues acorde a sus palabras, este proceso electoral tuvo tanta información inventada siendo disfrazada como indagaciones reales. “En México estamos en uno de los peores momentos, porque mucha gente está confundiendo la publicidad con la investigación; lamentablemente en este proceso fue muy evidente, porque gente que vende números y circula información en redes sociales se dedica a difundir esta información sin la menor restricción”.

En ese sentido, el presidente de Consulta Mitofsky ejemplificó el caso de varias encuestadoras ajustando su información, para que el último dato ofrecido se pareciera al de otros, así cuando se revise su trabajo pareciera muy fehaciente, cuando realmente pudo ser inventado o recibido un pago durante todo el proceso para colocar a un candidato arriba en la preferencia. “Lo peor es quién los contrataba, políticos, candidatos y estrategas que creen todavía que las encuestas influyen en el votante, entonces los contrataban para que publicaran mentiras”, resaltó.

De esta forma la Universidad de las Américas Puebla dio por concluida su cobertura previa a las elecciones en México, siendo más de 20 mesas de análisis, en las cuales expertos de índole distinto expusieron sus puntos de vista sobre los precedentes, propuestas, agendas públicas, las consecuencias generadas por los comicios del próximo 6 de junio, entre otros temas. Cada una de las opiniones emitidas tuvo la finalidad de contribuir a la promoción del voto informado y salir a ejercerlo con las medidas de seguridad para resguardar la salud, las cuales se pueden revisar en el sitio https://eleccionesmexico.udlap.mx.

Asimismo, la casa de estudios efectuará una mesa de análisis sobre el escenario postelectoral, donde intervendrán la Mtra. Rocío Pineda, académica de la UDLAP Jenkins Graduate School; el Mtro. Jorge Carrasco, director general de la Revista Proceso; el Mtro. Ernesto Núñez, analista político en Aristegui Noticias y como moderador estará el Mtro. Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP. Lo anterior será el martes 8 de junio a las 18:00 horas a través de la página de Facebook de la Universidad de las Américas Puebla.