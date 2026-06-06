En CU2 BUAP: “Raíces del futuro”

Desde Puebla

En el marco del día Mundial del Medio Ambiente, comenzó la campaña de reforestación “Raíces del futuro” en CU2, iniciativa conjunta entre la BUAP y el Ayuntamiento de Puebla.

La reforestación se realizará progresivamente con plantas nativas de la región dentro del Eco Campus Valsequillo, área natural protegida a través de la declaratoria de 2023.

Se planea sembrar 10 mil árboles dentro de las 11 hectáreas que conforman el área de conservación y restaurar las especies arbóreas nativas endémicas que existían antes de la declaratoria.

Al evento asistieron Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado BUAP; Lucero Monserrat Cuautle García, responsable académica del Ecocampus Valsequillo BUAP; José Chedraui, alcalde de la capital poblana; José Daniel Meneses Sánchez, presidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, entre otros.

“La campaña de reforestación 2026 es una acción que refleja nuestra convicción de que la educación superior debe contribuir activamente a la construcción de un futuro más sostenible, resiliente y responsable con nuestro entorno”, señaló Martínez Lechuga.