Japón cambia entrenamiento en Monterrey previo al Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Japón modificó su centro de entrenamiento en Nuevo León a pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de expresar inconformidad con las condiciones de la cancha donde trabajó inicialmente durante su concentración.

De acuerdo con reportes locales, los “Samuráis Azules” dejaron las instalaciones de Tigres de la UANL para trasladarse al complejo de entrenamiento de Rayados de Monterrey. La decisión se tomó después de que integrantes del equipo señalaran que el terreno de juego no se encontraba en las condiciones ideales para preparar una competencia de la magnitud del Mundial.

“La cancha de ayer no estaba muy bien, estaba dura, había hoyos… no estaba bien.

Tuvimos que cambiarla porque los jugadores tenían miedo de correr, de pelear por cada balón”, indicó el mediocampista Takefusa Kubo.

Con el cambio de sede, Japón buscará completar sin contratiempos su preparación de cara a un torneo en el que intentará consolidarse como una de las selecciones más competitivas del futbol asiático.