Dos gringos, un español, un colombiano y un argentino en la selección mexicana 2026 de Javier Aguirre

México hará historia con cinco jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una particularidad inédita en su historia.

De los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre, cinco nacieron fuera de territorio mexicano, la cifra más alta del tricolor en una Copa del Mundo.

Santiago Giménez, nacido en Argentina; Obed Vargas y Brian Gutiérrez, originarios de Estados Unidos; además de Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, nacidos en Colombia y España, respectivamente, forman parte de la lista mundialista. Todos ellos eligieron representar a México gracias a sus vínculos familiares, procesos de naturalización o su desarrollo dentro del futbol mexicano.

La presencia de estos jugadores refleja la evolución de una selección cada vez más diversa, que combinará talento nacional con futbolistas de distintas raíces en busca de protagonizar una destacada actuación como anfitriona del Mundial 2026.