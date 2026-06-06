Concluye en Facultad de Administración BUAP Torneo Relámpago de Fútbol 5

Desde Puebla

Con goleada de 5-1 de Marayo Boys sobre el equipo de Cachorros concluyó el Torneo Relámpago de Fútbol 5 que organizó la Facultad de Administración, en conjunto con la Secretaría General de la BUAP y la Secretaría del Deporte y la Juventud del gobierno estatal.

El torneo, donde participaron diversos equipos mixtos de estudiantes y trabajadores administrativos, otorgó a los ganadores de la final, boletos para acudir al próximo partido de las selecciones nacionales de España y Perú en el Estadio Cuauhtémoc.

Atestiguaron el partido final, Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil; la directora de la Facultad de Administración, Guadalupe Morales Espíndola; y el subsecretario de Fomento y Participación Comunitaria de la Secretaría del Deporte y la Juventud, José Francisco González Bonilla.