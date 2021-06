Expresidenta municipal de Tecamachalco denuncia violencia política de género

Hipólito Contreras

Los procesos ya se terminaron, hemos buscados que las cosas se den dentro del marco de la ley y proteger los derechos de los ciudadanos, en el cierre de campaña uno de los candidatos mandó una serie de agresiones, difamaciones en contra de mi persona, los derechos de la mujer es un tema muy importante en una lucha histórica que tenemos, no podemos permitir que seamos violentadas, afirmó Marisol Cruz García, expresidenta municipal de Tecamachalco.

Indicó que en el cierre de campaña se dio una situación en donde le mandan un mensaje de manera pública, “me dicen que contrate muchos abogados porque lo primero que me van a hacer es una auditoría y que además me van a meter a la cárcel, esto me afecta personalmente, soy madre de familia, microempresaria, académica, llego a la toma de decisiones en una situación delicada, la lucha es por la defensa de los derechos políticos de las mujeres, por eso estamos asumiendo este posicionamiento de manera pública”, expresó.

Por su parte Víctor León Rueda, asesor jurídico electoral, dijo que jurídicamente están ante hechos constitutivos de violencia política de género, “a Marisol Cruz García, ex presidenta municipal de Tecamachalco primero le imputan hechos delictivos, hablan de que se enriqueció ilícitamente, violan la presunción de inocencia y emiten pronunciamientos que tienen que ver con lo que hoy en el nuevo sistema penal acusatorio se llama condena anticipada”.

Estamos ante una cuestión de la que pueden conocer la comisión de honor y justicia de Morena, la que cuando lanza la convocatoria a los aspirantes los estatutos fueron muy claros al decir que ningún candidato o candidata podía denostar a otro, quien es a acusado por violencia política de género tiene sanciones como es la inhabilitación o el retiro de cargos, afirmó.