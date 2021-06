Usurpadora de candidatura indígena violenta elección en La Yesca, Nayarit

Staff/Rossi

Rosa Elena Jiménez Arteaga tiene tomado el Consejo Electoral Municipal y amenaza con no dejar salir las boletas para la votación del próximo domingo 6, si la Sala Superior del TEPJF no le valida candidatura

La Yesca, Nayarit, a 4 de junio de 2021

A pesar de ser no indígena, Rosa Elena “Jeny” Jiménez Arteaga quiere ser presidenta municipal de La Yesca, Nayarit a como dé lugar, sin importar no sólo la usurpación como descendiente de los pueblos originarios, sino también los delitos que pueda cometer a través de su grupo de choque, con el fin de impedir la salida a los lugares de votación de las 26 mil boletas electorales para este domingo 6 de junio, porque la consigna es: “Si Jeny no participa, no hay votación”, expresó Braulio Muñoz Hernández, presidente de Movimiento Indígena de Nayarit.

El dirigente recordó que el pasado 06 de enero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció acciones afirmativas a favor de los pueblos originarios, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados y solo por esta ocasión, los partidos deberían dar preferencia en sus candidaturas a personas indígenas.

Para burlar la disposición, Rosa Elena “Jeny” Jiménez Arteaga presentó su candidatura no por el partido Morena por el que ya había contendido en junio de 2017, sino como independiente porque la acción afirmativa supuestamente estaba dirigida sólo a los partidos políticos, pero la impugnación realizada por las autoridades de los pueblos originarios

En 2017 la Sala Regional del TEPJF ubicada en Guadalajara, revocó el triunfo que Rosa Elena “Jeny” Jiménez Arteaga obtuvo con los colores de Morena porque se demostró que su hija Mariana Reyes Jiménez presionó a los votantes. Ahora, la historia de poder se repite porque la “señora Jeny” presiona al Consejo Electoral Municipal en La Yesca a través de su hijo y el grupo de choque que tiene tomadas las instalaciones del órgano local.

En una grabación donde presuntamente se escucha a Alejandro Reyes Jiménez, a quien se le conoce en la región con el apodo de “El Niño de Oro”, dice que “ya llegó la Guardia Nacional… a ver cómo reaccionan, a ver qué van a hacer. Las boletas no se las van a llevar de ningún modo”.

En el mismo audio se escucha que dice: “Tenemos tomado el Consejo Municipal entre todos, las boletas no salen de ahí. Por esta vez no hay voto. No sé como van las cosas, pero todos tienen derecho, para todos o pa´ ninguno. No se sabe qué va a pasar todavía el día de hoy, al rato vamos a tener la respuesta de México, o la dejan que participe, o no hay voto pa’nadie”.

Los dirigentes indígenas Braulio Muñoz Hernández, Julio de la Cruz Velasco, y el comisario de Bienes Comunales de Guadalupe Ocotán, municipio de la Yesca, Efraín Eleuterio Salvador, advierten que es demasiado el interés de “Jeny” Jiménez por ganar la alcaldía porque algo debe traer, pero sobre todo, porque ha alentado a grupos de mestizos diciendo que no quieren ser gobernados por indios, generando de esta forma una división y enfrentamiento racista en la zona.

Estos dirigentes han denunciado que Rosa Elena Jiménez Arteaga no reside en Guadalupe Ocotán, municipio de la Yesca, Nayarit, como tampoco tiene raíces indígenas, mientras que los 50 mil indígenas que existen en el municipio de las distintas etnias como son Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol, dicen que es hora de ser gobernados por alguien que realmente los represente y no por mestizos que, por el contrario, los maltratan, olvidan y violentan constantemente.