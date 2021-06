Arte y cultura, camino hacia la felicidad y para romper violencias: académico

Staff/Rossi

El Dr. Javier Reyes afirma que las actividades artísticas y culturales realmente acercan a las personas a la felicidad

Leer libros y artículos, participar en clases de arte, asistir al cine y al teatro son actividades que nos acercan al bienestar subjetivo, reporta el estudio estadístico The Role of Cultural Participation on Subjective Well-Being in Mexico.

Javier Reyes, recién egresado del Doctorado Internacional en Bienestar Social de la IBERO y el Boston College, es el coautor que analizó los resultados de los módulos de la encuesta de Bienestar Autorreportados (BIARE) del INEGI.

En un video publicado en el canal de YouTube de la División de Investigación y Posgrado, el académico expuso que el bienestar es todo aquello que da recursos materiales para tener una vida adecuada, mientras que el bienestar subjetivo es la percepción que se tiene de esos recursos para concretar la felicidad.

Sin embargo, durante esta administración de cultura –en todos los niveles de gobierno– se observa un recorte severo al sector, el cual se ha agravado con la pandemia. Esto situación profundiza la precariedad de gestores, funcionaras, artistas y público, detalló el Dr. Reyes.

Este estudio podría contribuir en la creación de políticas públicas culturales que realmente atiendan la heterogeneidad del bienestar subjetivo mediante intervenciones culturales diferenciadas, expuso el académico. Sin embargo, a corto plazo no se observa que haya un interés por apoyar al arte y a la cultura, manifestó.

El bienestar subjetivo está compuesto por la satisfacción con la vida, el balance afectivo, los pensamientos positivos y la felicidad. De acuerdo con los resultados del estudio cuantitativo es un hecho que las actividades artísticas y culturales realmente aproximan a las personas a alcanzar la felicidad.

El bienestar subjetivo nos reconecta con nuestra identidad y con los grupos sociales. La cultura no sólo es entretenimiento tiene otros efectos que reconstruyen el tejido social, abundó.

El artículo académico que el doctor Javier Reyes publicó en Applied Research in Quality of Life (2021) es un trabajo previo a su tesis doctoral que se enfocó a estudiar en profundidad si verdaderamente el arte y la cultura contribuyen al bienestar subjetivo de las víctimas del delito en el estado de Guerrero.

“Cuantitativamente sí hay indicios de que estas actividades tienen capacidad para incidir favorablemente en las víctimas, en sus procesos de afrontamiento y les abre una posibilidad de alcanzar un bienestar”, resaltó. Los estudios del profesor Javier Reyes buscan cortar las cadenas de la (re)victimización y violencias.

El Dr. Javier Reyes realizó el trabajo de investigación en colaboración con el Dr. Óscar Martínez, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, y el Dr. David Takeuchi y la Dra. Margaret Lombe del Boston College.

Si está interesada o interesado en leer el artículo completo escriba a javierrmmx@hotmail.com.