Alumnas de la Normal de Teteles piden solución a sus demandas

Hipólito Contreras

Alumnas de la Normal de Teteles piden la intervención del gobierno del estado para atiendan sus demandas entre otras la dotación de raciones alimenticias, que no baje la matrícula, reparación de instalaciones, afirman que llevan dos años sin recibir respuesta por parte de la SEP.

En conferencia de prensa aproximadamente 20 alumnas que se trasladaron a la capital del estado manifestaron su descontento porque a más de dos años la SEP no atiende sus peticiones, piden la intervención del ejecutivo estatal.

Expusieron que no están de acuerdo que la matrícula sea de egresos por ingresos, es decir, que entra el mismo número de alumnas que egresan, porque de esa forma va disminuyendo la población estudiantil que hoy es de 450 alumnas, lo que piden es que se entreguen fichas de acuerdo a la demanda de ingreso.

Señalaron que la SEP pone de pretexto la pandemia para que no se les puedan atender las demandas, el recurso para la normal, señalaron ya está etiquetado, “nos dicen que somos niñas revoltosas, sólo pedimos los que nos corresponde, por eso estamos estudiando, nos informamos acerca de nuestros derechos como estudiantes, de los recursos que nos corresponden, no es un capricho que queramos hablar con el gobernador, sino que ya estamos hartas de que a dos años esto no tenga solución”.

Denunciaron represión de la policía municipal sólo por repartir sus demandas, “nos echan gas lacrimógeno, nos golpean, nos dicen palabras horribles, nos dicen que somos delincuentes”.

Las estudiantes de la Normal de Teteles se solidaron con las alumnas de las 17 normales que hay en el país y que enfrentan diversos problemas, represión, detenciones, agresiones, solo por exigir sus derechos, “los policías no se mandan solos, los manda el gobierno, hacen lo que les indican, no tienen sensibilidad”.

Denunciaron que existe una política contra las normales rurales del país donde se forman los maestros, cada vez son menos normales.

Las exigencias que tenemos como base estudiantil principalmente son económicas y necesidades en los procesos de educación, la pandemia nos creó más necesidades, tuvimos que actualizarnos con las tecnologías, tenemos muchas necesidades.