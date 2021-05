Rivera Nava es respaldado por cúpulas priista nacional y estatal

Staff/IMR

El respaldo por parte de la cúpula priista no cesa para Lorenzo Rivera Nava, candidato a Presidente Municipal de Chignahuapan, en gira por las comunidades de Capulaquito y Cuautelolulco se hizo acompañar por Pablo Angulo Briceño, Diputado Federal, Jorge Estefan Chidiac, ex Secretario de Finanzas del estado, ex Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y Candidato a Diputado Local Plurinominal, Hiram Hernández, Dirigente Nacional de los jóvenes priistas y candidato a Diputado Federal Plurinominal, Néstor Camarillo,Presidente Estatal del PRI Puebla y candidato a Diputado Local plurinominal e Isabel Merlo, Secretaria General del PRI estatal y candidata a Diputada Local plurinominal.

Jorge Estefan Chidiac se refirió a Rivera Nava como un caballero de la política y recordó los tiempos en que se desempeñaba como dirigente juvenil mientras él era dirigente estatal del tricolor.

“Lorenzo logró que en todo el estado la Red Jóvenes X México tuviera una representación e hizo el mejor trabajo de todas las organizaciones cuando fui presidente del partido. Lorenzo tu eres un hombre institucional, un hombre que sabe cumplir y quien nos ha probado que podemos confiar en ti, por eso hoy estoy aquí”, afirmó Estefan Chidiac.

Por su parte, Néstor Camarillo afirmó: “Me siento orgulloso de Lorenzo, tenemos a un excelente candidato y será el mejor Presidente Municipal en la historia de Chignahuapan”.

Pablo Angulo, quien actualmente se desempeña como Diputado Federal y Secretario Técnico del Consejo Político Nacional del PRI aseveró que Lorenzo es un joven humilde, sencillo y comprometido, de palabra y de compromiso que sabe que lo verdaderamente importante es servir a nuestra gente.

“Estamos aquí porque estimamos a Lorenzo y por indicación de nuestro Presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, vamos a apoyarlo y a ganar en equipo por Chignahuapan”.

Por su parte, Rivera Nava agradeció el apoyo que ha recibido de sus compañeros priistas y destacó que Chignahuapan siempre se debe identificar por sus esferas, por sus bosques, por sus borregos, por las riquezas naturales y nunca por ser un municipio inseguro. Por ello dijo que es importante recuperar la tranquilidad del municipio.

Además recalcó:

“Tenemos que impulsar que regresen los proyectos productivos, los apoyos para los ganaderas, la semilla y el fertilizante, la capacitación a nuestros campesinos y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a lograr”