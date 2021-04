Video desde Puebla: Policías municipales de Huauchinango atropellan a maestra; el conductor no fue detenido

Abelardo Domínguez

Mediante el video de cámaras de seguridad privadas se constató que en la colonia FETSE de Huauchinango una patrulla municipal atropelló a la maestra Artemia Varona, quien vive ahí.

La maestra tuvo que bajar de su vehículo y caminar a su casa, porque su cochera estaba obstruida por la mala planeación de las autoridades municipales con las carpas donde se aplicó la vacuna a los adultos mayores.

Policías de Huauchinango atropellan a maestra y se niegan a responsabilizarse de los gastos pic.twitter.com/XsTOteL5hO — Roberto Desachy (@DesachyRoberto) April 22, 2021

La persona afectada y sus familiares exigen a las autoridades correspondientes que este caso no quede impune, ya que el conductor de la patrulla no fue detenido como corresponde ni ninguna autoridad municipal ha aplicado la sanción correspondiente.

Jorge Barrientos

El día viernes 19 de abril, mientras se desarrollaba la jornada de vacunación en el municipio de Huauchinango, una patrulla perteneciente a la policía municipal al ir circulando de reversa atropelló a una maestra que iba a vacunarse en la colonia FSTSE.

Cabe señalar que en la unidad oficial iban a bordo el comandante de los policías, asimismo, acusan que Vialidad Municipal, no hizo nada al respecto y no se detuvo al policía que iba manejando y hasta el momento el ayuntamiento a cargo de Gustavo Vargas Cabrera no se ha pronunciado al respecto.

La familia ha corrido con todos los gastos y han sido amenazados si denunciaban ante las autoridades, por lo tanto, temen por su seguridad.