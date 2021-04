Está en riesgo la presidencia municipal de Puebla para Morena, afirma viejo dirigente de izquierda

Hipólito Contreras

Creo que Morena debe aplicar la operación cicatriz, el partido está fracturado, no veo una fuerza que pueda soportar una campaña fuerte, se está enfrentando a una competencia sin cuadros, no veo estructura ni organización, el partido puede superar todo si logra la unidad, debe integrar a todos, no hay liderazgos en Morena, no veo cómo pueda sostener la presidencia municipal, afirmó Armando Méndez Moreno, dirigente de izquierda.

Sería muy doloroso que Morena perdiera la elección, esto sería desastroso, en la capital del estado Morena se fue por lo más fácil, lo primero que tiene que hacer Claudia Rivera es un acuerdo con el gobernador