Acusan a Concesiones Integrales de depredar el agua del municipio de Xoxtla

Hipólito Contreras

En el municipio de Xoxtla había mucha agua, pero al llegar las empresas el vital líquido empezó a disminuir, extraen 400 litros por segundo, están haciendo un gran negocio nos dan el servicio una vez a la semana, tenemos derecho a 150 litros por persona, pero no es así desde que entró la empresa Agua de Puebla la vamos a sacar de allá, anda explotando el agua que corresponde a la población, denunció Pascual Bermúdez Sánchez, habitante del municipio.

Invitaremos a los municipios vecinos para que se sumen en contra de la empresa para que se vaya de la región, señaló.

Explicó que Xoxtla está asentada en el acuífero del valle de Puebla y Tlaxcala, cuando se perforaron dos pozos para llevar agua a la Ciudad de Puebla se estableció un convenio de que se llevarían el agua, pero con la condición de que Xoxtla no tuviera ningún abatimiento y en el momento en que se vea afectada se paran los pozos, esto fue firmado.

Hoy, destacó, haya una sobreexplotación del agua por parte de la empresa Agua de Puebla, saca 126 millones de metros cúbicos de agua al año, de los que se pierden promedio la mitad por la ineficiencia de la empresa, es depredadora, está afectando la salud de la población, el medio ambiente, se está afectado la salud de la población, no existe voluntad política de las autoridades, no sabemos lo que está pasando en la zona metropolitana, no hay nadie que se solidarice con la población.

Indicó que a partir del 2013 el agua es controlada por la empresa, las comunidades carecen del servicio, hoy, destacó, el agua está cada vez más profunda por la sobreexplotación, hace como 20 año estaba a 20 centímetros, hoy haya mucha contaminación lo que provoca muchas enfermedades.