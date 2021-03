Apenas 13 de los 45 policías de Tlachichuca han pasado sus pruebas de confianza, admitió el presidente municipal

Hipólito Contreras

En el municipio de Tlachichuca no existe el robo en trenes ni en carreteras porque no hay vías férreas, no pasan trenes, tampoco hay robo de transporte porque no hay carreteras federales, son estatales, estamos en medio de Ciudad Serdán y Guadalupe Victoria, afirmó Miguel Morales Zenteno, presidente municipal.

Indicó que la pasada administración municipal no dejó un solo policía certificado, “nosotros nos hemos dedicado para que los aspirantes pasen el examen de control y confianza, hoy tenemos a trece policías que han pasado el examen de control y confianza, todos han aprobado los exámenes”

Sólo hemos podido certificar a trece policías de los 45 que hemos mandado a la academia, el tiempo es muy largo, desde que presentan el examen y la entrega del resultado pasan como tres meses, los que no aprueben se deben de mandar nuevos elementos, hemos abierto la convocatoria para contratar a más, disponemos de recursos para esto, sin embargo, no es fácil encontrar en la región, porque el municipio se ubica en el llamado triángulo rojo, por lo que se tiene cuidado en las contrataciones de nuevo personal, el sueldo de un policía municipal es de 10 mil pesos mensuales

Informó que la Auditoría Superior del Estado tiene todas las denuncias sobre irregularidades en la obra pública de la pasada administración, se calculan los desvíos en 61 millones de pesos, hay obras fantasmas que no están, obras de red de agua potable, drenaje, letrinas, no están, haya denuncia en dependencia federales en los casos donde los recursos vienen de la federación.

Indicó que en el Congreso del estado no han presentado denuncias no tiene facultades para conocer sobre uso de recursos federales.