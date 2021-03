“Ser mujer significa reto, compromiso y honor para hacer lo que nos gusta hacer”: académica UDLAP

Staff/Rossi

Este 8 de marzo la UDLAP reconoce la labor de las mujeres académicas, investigadoras, administrativas y estudiantes de su comunidad universitaria.

“La educación, herramienta fundamental en la lucha contra la violencia de género”: Dra. Marchand.

Cholula, Puebla; a 7 de marzo de 2021.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad de las Américas Puebla celebra la lucha y el esfuerzo que realizan las mujeres para forjar, desde su trinchera, su participación dentro de la sociedad y lograr un desarrollo íntegro como persona y como profesionista, por lo que aunado a lo anterior, la UDLAP aprovecha este día memorable para rendir tributo a aquellas destacadas mujeres de su comunidad universitaria que han logrado grandes avances desde sus diversas áreas y celebrar así su valentía y determinación que las ha llevado a tener un papel destacado en la historia de la sociedad.

Dra. Marianne Helena Marchand, académica-investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales. “El Día Internacional de la Mujer es un momento para reflexionar sobre las distintas olas de movimientos feministas y los logros que se ha alcanzado, así como de los retos que todavía tenemos que enfrentar. En México se ha aumentado demasiado la violencia de género tanto física, como psicológica, social y económica, por lo que tenemos que combatir esta situación con todas las herramientas a nuestra disposición, y la educación, en todos los niveles, es una parte fundamental en esta lucha”, mencionó la académica e investigadora de la UDLAP, quien su entrega y dedicación la ha llevado a tener una destacada carrera profesional permitiéndole desarrollarse como profesora-investigadora en Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Trinidad y Tobago, y Surinam. Tiene una amplia lista de publicaciones sobre los temas de globalización, género, migración, desarrollo y resistencias, y movimientos transnacionales. Su actual interés de investigación se enfoca en la vinculación entre género, migración y desarrollo, así como conocimientos subalternos y fronteras. Además, ha coordinado un proyecto de investigación sobre ciudades mexicanas emergentes en la globalización. Del 2007 al 2008 fue vicepresidenta del International Studies Association y en el 2017, fue acreedora al premio FTGS Eminent Scholar por la sección denominada Feminist Theory and Gender Studies otorgado por la International Studies Association. Asimismo, desde 2003 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, siendo hoy en día miembro SNI nivel 3.

Dra. Adriana Palacios Rosa, académica-investigadora de la Escuela de Ingeniería. Formó parte del personal investigador del centro de estudios del riesgo tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, realizando el estudio, la modelización matemática y la predicción de efectos y consecuencias de accidentes graves de combustible y explosiones. Estuvo a cargo del proyecto Estudios experimentales y modelado matemático y computacional de incendios de dardo, como personal investigador de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la University of Leeds, Reino Unido. Cuenta con diversas publicaciones científicas en revistas arbitradas internacionalmente. Ha realizado estancias de investigación en el State Key Laboratory of Fire Science de la University of Science and Technology of China, en Anhui, China; en el Department of Chemical Engineering and Material Science del Politecnico di Torino, en Turín Italia y en el Department of Computational Science and Engineering del Daresbury Laboratory del Science and Technology Facilities Council en Reino Unido. Ha participado como conferencista internacional y es miembro de la Real Sociedad de Londres de UK. Entre los distintos premios recibidos por su labor y trayectoria destaca el premio de excelencia por mejor artículo y presentación en el Seventh International Seminar on Fire and Explosion Hazards, celebrado en Providence, Estados Unidos. En 2019 fue nombrada directora nacional de todas las Secciones Estudiantiles del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ). “El día Internacional de la Mujer significa poder celebrar los logros científicos, económicos, sociales, políticos y culturales que han obtenido y que continúan obteniendo las mujeres mundialmente. El ser una mujer que pertenece a la comunidad científica significa intentar exhortar a otras mujeres a contribuir a los cambios positivos del mundo desde cada una de nuestras áreas”, mencionó la Dra. Adriana.

Dra. Laura Verónica Pla, académica-investigadora de la Escuela de Ciencias. A lo largo de su trayectoria ha recibido distinciones como el Premio Sociedad Argentina de Microcirculación y Hemorreología. Área experimental, por el trabajo: “Evaluación de la energía de aglutinación eritrocitaria mediada por anticuerpos monoclonales”, presentado en el 1er Congreso Internacional de Microcirculación y Hemorreología en Buenos Aires, Argentina. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato. Ha participado en proyectos de investigación en colaboración con la UNR y la Université Henri Poincaré, Nancy 1. Ha publicado siete trabajos en colaboración en revistas de nivel internacional. Ha asistido a 20 congresos de bioquímica y biotecnología, de los cuáles ha participado en cinco como ponente. Fue miembro de la Sociedad de Biología de Rosario, Argentina. Desde 2005, pertenece a la Sociedad Mexicana de Medicina Tropical y desde 2006 a la Comisión de Tecnologías y Ciencias Médicas del Foro Consultivo Poblano para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico.

Mtra. María del Carmen Morfín Herrera, directora académica de la Escuela de Negocios y Economía. Ha sido ampliamente reconocida por sus aportaciones en el rubro del turismo, actualmente es Presidente de la CONPEHT 2018-2021. Cuenta con múltiples libros como: Administración de comedor y bar, Administración del tiempo libre, Animación turística para el dialogo de saberes, entre otros. Ha participado como conferencista internacional, por ejemplo, en Sto. Domingo en el cual fue invitada por el Capítulo Dominicano de la CONPEHT. Ha recibido innumerables premios como el otorgado en 2017 por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) que la nombró Consejera Titular en el Consejo de Vinculación Universitaria CANIRAC Puebla. Como directora académica del Departamento de Turismo comparte su experiencia con futuros profesionales y trabaja en diversos proyectos de investigación. Es miembro de la CONPEHT desde 1991 y también es Presidente de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hostelería, Gastronomía y Turismo: “Ser mujer es un gran reto, un compromiso conmigo misma, pero a la vez, un gran honor para lograr hacer lo que me gusta hacer y no lo que nos dejan hacer; es ubicarnos con hechos, ejemplo y dedicación en el lugar que hemos trabajado para ganarlo, es una lucha incansable para hacer y desarrollar con nuestras experiencias lo que en realidad quiero hacer”.

Dra. Misa Ito Sasaki, académica de la Escuela de Artes y Humanidades. Su carrera como pianista la ha llevado a dar recitales en varias ciudades de los Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, Centro América, América del Sur y México, colaborando con cantantes y diversos instrumentistas. Participó como jurado en el Concurso Internacional de Música de Cámara en Asha, Rusia, en 2014, y dio dos conciertos dentro del concurso. Es fundadora del Trío de las Américas con quien realiza un promedio de 30 conciertos anuales. Además de su carrera como pianista realiza una intensa actividad pedagógica contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de músicos. Ha grabado cuatro discos compactos. Ha sido beneficiaria de la beca PECDAP y con la beca del FONCA.

Ana Zulema Ibáñez, estudiante UDLAP. Mejor conocida como la Joya Azteca, esta joven estudiante se ha convertido en una inspiración para la juventud, ya tiene varios premios en fila. En su actuación en el Campeonato Nacional de la CONADEIP ganó tres preseas de oro en forma individual, en pareja mixta y en tercia, ratificando su título de MVP (competidora más valiosa) por tercera ocasión consecutiva. Fue invitada especial en un seminario efectuado en Nuevo León en el cual apoyó resolviendo dudas de los participantes de la Copa DEMAC, dio consejos sobre técnica y se le entregó un reconocimiento a su trayectoria. Participó en el selectivo nacional para el Campeonato Mundial 2020, donde se sobrepuso entre diversos participantes que arribaron para disputar una plaza, que para ella le ayudó a no desistir, estar alerta, seguir trabajando, no estancarse y mejorar.

Cabe comentar que celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos; es por ello que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo.