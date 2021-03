Ningún país prospera sin participación de las mujeres

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

En un clima cada vez más violento, el mundo se apresta a conmemorar el “Día Internacional de la Mujer” -8M- cuyo tema es: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, y celebrar sus enormes esfuerzos realizados a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de Covid-19.

Durante la pandemia ha declarado, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, se ha producido un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas; estas últimas han perdido muchas horas de aprendizaje debido al incremento de las tasas de abandono escolar, de las responsabilidades de cuidados y de la cifra de matrimonios infantiles. Decenas de millones de mujeres más se están viendo abocadas a la pobreza extrema, dado que están perdiendo sus puestos de trabajo a un ritmo mayor que los hombres y pagando el precio de la falta de acceso a tecnologías digitales o de capacidad para manejarlas. La solución de estos y otros muchos problemas no puede dejarse exclusivamente en manos de los hombres. Sin embargo, pese a que existen notables excepciones, en la mayoría de los países simplemente no hay suficiente masa crítica de mujeres en puestos de liderazgo y de adopción de decisiones para garantizar que se aborden estos temas de forma eficaz. Esto ha afectado al ritmo global de cambio para las mujeres. El Día Internacional de la Mujer llega este año en un momento difícil para el mundo y para la igualdad de género, pero al mismo tiempo es perfecto para luchar en favor de una acción transformativa y para reconocer a las mujeres y la juventud por su incansable esfuerzo de promoción de la igualdad de género y los derechos humanos. Ningún país prospera sin la implicación de las mujeres. Necesitamos que su representación refleje a todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad y con todas sus capacidades, así como en todas las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas.

Y en cuestiones políticas México está en plena actividad electoral en la habrá de cambiarse 300 diputaciones federales 15 gubernaturas, y diputados locales y Ayuntamientos en 30 entidades federativas. Al respecto, Carla Humphrey, Consejera del Instituto Nacional Electoral –INE- declaró que se cuenta con las herramientas necesarias para que se niegue la candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en razón de género; recordó que este es un criterio confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello en una reunión de especialistas de México, Brasil y Bolivia donde se abordó la violencia política contra las mujeres en razón de género: en defensa de sus derechos políticos y electorales. “Una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de elección popular y es obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera instancia resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas”, sentenció, durante el evento organizado por el INE y la UNAM y explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas…“Estamos avanzando, pero tenemos casos límites muy mediáticos en México, muy desafortunados y una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a justicia pronta y expedita. No hay sentencias porque hay carpetas congeladas en las fiscalías, porque se alargan juicios”, indicó. Consideró fundamental y necesario que el Estado mexicano haga énfasis en la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y de la cual la violencia política es sólo una parte.

En la ONU se plantea que “Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones”…peeero…..en tanto se llega a esos planteamientos, saldrán otros durante el Foro Generación Igualdad, reunión que dará comienzo en Ciudad de México entre el 29 y el 31 de marzo, y se clausurará en París en junio de 2021…así que hoy…celebremos con júbilo el 8M en que mujeres de todo el orbe saldrán a manifestarse, alzarán la voz por las calles y a través de las redes sociales para exigir un trato digno…y sin murallas…a la vista J6…Hasta la próxima…D.M.