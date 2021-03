Especialistas se reúnen en Insigth 4.1, organizado por la UDLAP, para analizar el rumbo de los negocios

Staff/Rossi

Negocios internacionales frente a la pandemia por la Convid-19, E-Commerce y Digital: los dos pilares con mayor crecimiento en los últimos años; Evolución de las controversias en México al amparo de los tratados internacionales; y la guerra de las finanzas, fueron los temas desarrollados.

Cholula, Puebla; a 4 de marzo de 2021.- Con el objetivo de darles a los estudiantes una visión internacional de la situación actual del mundo y hacer de su conocimiento cuáles son los retos a los que como profesionistas se pueden enfrentar, la Universidad de las Américas Puebla, a través de su Departamento de Administración de Negocios Internacionales, llevó a cabo el Congreso de Negocios Internacionales Insigth 4.1: Global Change, el cual brindó a los participantes, mediante ponencias, las herramientas para ampliar su aprendizaje.

La inauguración del congreso estuvo a cargo del Dr. Sergio Picazo Vela, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la UDLAP, quien dijo que los congresos son muy importantes en la formación del estudiante ya que ayudan a completar su educación: “En esta pandemia las cosas han cambiado drásticamente, por lo que ustedes tienen que estar preparados para aprender continuamente y adaptarse a lo que la vida, la sociedad y las empresas soliciten. Es por ello que los exhorto a ver a los congresos como una herramienta para esta actualización continua, para escuchar nuevas tendencias, y para aprender nuevas herramientas y procesos”.

Como parte de Insigth 4.1: Global Change académicos-investigadores del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla ofrecieron un panel de discusión titulado “Los negocios internacionales frente a la pandemia por la Convid-19”. El primero en tomar la palabra fue el Dr. Raúl Bringas Nostti, quien destacó que pocas veces en la historia los negocios internacionales se han visto en un problema tan grande como el generado por la pandemia de la Covid-19, ya que con ella se cerraron fronteras y los gobiernos están muy celosos defendiendo a sus poblaciones; “pero lo grave no es lo que está pasando, sino lo que va a pasar y cómo los negocios van a reaccionar en un futuro y qué cambios van a tener, de los cuales yo diría que son tres fundamentalmente: primero, el aumento del trabajo remoto porque muchas empresas se van a dar cuenta que muchos de los viajes no eran tan necesarios; segundo, es que nos vamos a tecnologizar mucho ya que la pandemia lo mandó a niveles exponenciales, quien no vende por internet está destinado al fracaso; y el tercer factor que cambiará los negocios internacionales es que la economía se dio cuenta de la importancia de los instrumentos electrónicos en el mundo financiero”, mencionó el académico UDLAP.

En su turno, la Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco, académica del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, puntualizó que no se pueden generalizar las implicaciones de la Covid en los negocios internacionales porque los efectos son diferentes entre mercados desarrollados y mercados emergentes, y dentro de los mercados emergentes las consecuencias económicas y sociales son muy distintas en función de las respuestas de cada uno de los gobiernos ante la Covid. “De las empresas multinacionales las implicaciones también varían y lo que destacaría es evidentemente el sector en el que operan las empresas multinacionales y el porcentaje de empleados altamente calificados vs empleados poco calificados con lo que cuentan las organizaciones”, mencionó la Dra. Salamanca, quien además expresó que el salto digital que la Covid obligó, generó muchas oportunidades particularmente en el sector terciario, sobre todo a aquellas actividades vinculadas a la economía del conocimiento.

En su intervención, el Dr. Eike Johann Heinze, académico del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, destacó que con la Covid-19 la imagen de China cambió mucho por el hecho de que muchas agencias piensan que la pandemia viene de ahí y hay que tener más cuidado. “Pienso que con esto los gobiernos van a controlar mucho más el movimiento internacional de personas, lo que nos llevará a ver una globalización que ya no es tan libre, que ya no hay tanto flujo de personas y mercancías globales. Habrá una globalización más lenta y con más cuidado para evitar una próxima pandemia”.

Para cerrar el foro de profesores de la UDLAP, la Dra. Irais Arenas De Ita, académica del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, habló del comportamiento del consumidor en tiempos de pandemia, de lo cual dijo que se han visto comportamientos completamente diferentes. “El sentimiento de tal vez no va a llegar, generó un comportamiento flexible y relajado por todos los consumidores; posteriormente cuando llegó, todavía el consumidor estaba incrédulo ante la situación, ya que estaba bombardeado por lo que iba a pasar; y el punto más interesante es cuando se da el proceso de confinamiento, ya que como consumidor modificó su comportamiento y trata de entender si realmente necesita consumir y qué necesita consumir y se dieron cuenta que mucho de los productos que consumía tampoco eran tan necesarios”.

Otra ponencia de Insigth 4.1: Global Change, estuvo a cargo de Nadiah Adnan, oficial del programa en UNU-IIGH, quien brindó la conferencia titulada Adapting to change: A Think.Tank´s perspective, en la que habló sobre las implicaciones de la pandemia ocasionadas por la Covid-19 y dijo que cada organización tiene que cambiar, es parte de avanzar, pero la pandemia aceleró este cambio. Asimismo, dijo que en estos tiempos y desde su área de trabajo se tuvo que adaptar aún con las dificultades o limitaciones que esto pueda significar; y mencionó que afortunadamente hubo una rápida adaptación por parte de todos y las relaciones con los participantes también se tuvieron que adaptar y como el campo de investigación en la salud global han tenido que involucrarse en la agenda del Covid-19: “Es tiempo de adaptarse, de aprender, de innovar. He tenido que investigar cómo la gente se adapta a estas nuevas formas de trabajo y ser flexibles, entendiendo que todos tienen diferentes ritmos de vida, limitaciones y prioridades en casa”, afirmó.

Cabe comentar que otros de los temas que se desarrollaron durante el Congreso de Negocios Internacionales Insigth 4.1: Global Change fueron: E-Commerce y Digital: los dos pilares con mayor crecimiento en los últimos años; Evolución de las controversias en México al amparo de los tratados internacionales; y la guerra de las finanzas.