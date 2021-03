Eleazar Gómez podría recuperar su libertad en los próximos días

Quién

El fin de semana, Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela se reencontraron en una nueva audiencia para continuar con el proceso legal que la modelo peruana entabló en contra del actor, quien se encuentra en el Reclusorio Norte desde el pasado 5 de noviembre de 2020, acusado de violencia familiar equiparada En una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando, el nuevo abogado de Eleazar, el licenciado Irving Torres, comentó algunos detalles de lo que ocurrió en la audiencia. La defensa del actor reveló que se está intentando llegar a un acuerdo reparatorio para que su cliente pueda recuperar su libertad.

“Presentamos un peritaje por la cuantificación de daños, el cual se le presentó a la señorita Stephanie, ella se comprometió a la siguiente semana a presentar el suyo, y sobre eso poder llegar a un acuerdo reparatorio. Únicamente es la reparación del daño”, informó el abogado. Además, señaló que en un primer momento evaluaron solicitar a las autoridades la suspensión condicional; sin embargo, finalmente optaron por sugerir la cuantificación de daños. “Una suspensión condicional fue la solicitud de esta audiencia, la diferimos para llegar primero a una cuantificación por parte de la señorita Stephanie”, agregó. De acuerdo con el litigante, la próxima semana la modelo peruana tendrá que dar a conocer si está o no de acuerdo con el arreglo sugerido, y en el caso de que ambas partes lleguen a un consenso, Eleazar podría salir de prisión en aproximadamente 15 días.

“Yo creo que ese mismo día quedaría en libertad, que sería en la próxima audiencia que se llevaría aproximadamente en 15 días hábiles”, comentó. Por su parte, Stephanie Valenzuela se mantiene firme en su postura de no otorgarle el perdón a su ex novio. “No puedo hablar mucho porque eso ya es tema de los abogados, de la audiencia. Yo solo estoy aquí cumpliendo con el deber de venir cada vez que me llaman, es un proceso largo que por eso algunas mujeres desisten, pero yo sigo firme en mi posición”, declaró Teffi. “Ya esa etapa pasó, el perdón no se lo voy a dar, pero lo perdoné de corazón y vamos a dejar que esto siga por la ley”, añadió. Sin embargo, la situación jurídica de Eleazar Gómez podría estar lejos de resolverse, debido a que otra de sus ex parejas, Jeanette Karam, confirmó que la semana pasada presentó ante la justicia presuntas pruebas de violencia en su contra.