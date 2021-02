No a la reelección en Morena, que se aplique el postulado de Francisco I. Madero, pide delegado

Hipólito Contreras

La reelección no la vemos bien en Morena, pedimos que quienes hoy tiene cargos públicos cumplan sus compromisos, queremos que la propuesta del presidente se respete, se tome en cuenta el postulado de Francisco I Madero, “Sufragio Efectivo no Reelección”, lo ha repetido hasta el cansancio, se los advirtió a los presidentes municipales, afirmó Jesús Morfín Farías, delegado del partido.

El presidente ha dicho que no va a permitir la reelección y menos del ejecutivo, el legislativo tiene su autonomía y si quiere puede reelegirse, pero del ejecutivo no habrá reelección.

Sólo los que van por el dinero y las canonjías promueven la reelección, señaló, son los legislativos los que la introdujeron, esto viene de Peña Nieto y del grupo conservador, es parte de la derecha internacional.

Comentó que igual que Claudia Rivera en Puebla, busca reelegirse la presidenta de San Andrés, Karina Pérez Popoca, en San Pedro Cholula, la aspirante de PT quiere ser candidata la presidencia municipal.

Informó que se va a determinar en el Consejo nacional y estatal de candidaturas, sea un máximo de cuatros los aspirantes a diputados locales, federales y presidencias municipales, habrá una preselección por la comisión correspondiente, el 24 de este mes deben quedar definidas todas las candidaturas.

Indicó que en el caso de Puebla capital suman diez los aspirantes, se tiene que eliminar a seis, se trata, dijo, que sean los mejores perfiles, ya no gente improvisada, sino gente capaz, no debe ponerse en riesgo la elección del 24, Morena se tiene que posicionar, si esto no es así vamos a hacer un movimiento nacional para que se corrijan errores.

Destacó que la estrategia de meter a la cárcel a los corruptos ya se termina, por ejemplo, hay más de cien órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa