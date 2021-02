Fuerte accidente impacta en final de las 500 millas de Daytona 2021

MILENIO

Las 500 Millas de Daytona 2021 fueron ganadas de forma sorpresiva por Michael McDowell luego de un accidente final en el que los líderes quedaron en el camino cuando se aproximaban a las dos últimas curvas. La competencia que inició el domingo 14 de febrero finalizó a las 00:16 horas del lunes 15 de febrero, tiempo del Este de los Estados Unidos, luego de un retraso de cinco horas.

Joey Logano y Brad Keselowski, quienes marchaban en primero y segundo, chocaron entre ellos en el giro definitivo para iniciar una última carambola de la carrera que marcó el inicio de la temporada 2021. McDowell marchaba tercero y quedó con el camino abierto para llevarse la victoria, con apenas una diferencia de 0.071 segundos sobre el #3 de Austin Dillon, un número que en la edición 63 era muy especial.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en la tercera vuelta cuando la gente, los mecánicos y los asistentes al interior del circuito, rindieron homenaje al legendario #3 manejado por el difunto Dale Earnhardt padre, quien falleció 20 años atrás en esta misma competencia.

Este es el primer triunfo de McDowell en la NASCAR Cup, y su primero en las 500 Millas de Daytona.

“No lo puedo creer. Le agradezco mucho a dios y aún no lo puedo creer. Venía llorando en el coche cuando gané”, dijo el vencedor.

Another look at the big wreck on the last lap of the #DAYTONA500.

All drivers have climbed out of their cars. pic.twitter.com/UmRtWoJ5YA

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2021