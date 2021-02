Balón de la Champions League conmemora el 20 aniversario de diseño estrellado

MILENIO

El balón con el que se jugará a partir de octavos de final de la Champions League, denominado ‘Finale Istambul 21’, celebra su 20 aniversario del icónico diseño ‘estrellado’, informó la UEFA.

Este nuevo esférico se empleará en todos los encuentros de la máxima competición continental a partir de la ronda de eliminatorias, que comenzará este martes con los primeros duelos de octavos, y que culminará en la final del 29 de mayo, que se jugará en el Atatürk Olympic Stadium.

⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.

El ‘balón estrellado’ se usó por primera vez en 2001 basado en las estrellas del logotipo de la Liga de Campeones y la nueva versión presenta una imagen que resume los diseños de las veinte finales precedentes.

“Las delgadas etiquetas rojas detallan cada año y ciudad, mientras que los paneles de estrellas adheridos térmicamente aportan una superficie sin costuras para un mejor primer toque”, explica la UEFA.

🤩 Introducing the new official #UCL match ball!

🗓️ The new ball will be used from this week's round of 16 matches right the way through to the final in Istanbul on 29 May!

— UEFA (@UEFA) February 15, 2021