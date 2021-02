Claudia Rivera no presenta síntomas del covid-19

María Arévalo

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco señaló que ha fortalecido su sistema inmune y se ejercita para prevenir el contagio del covid-19 por ello descartó que registre síntomas del virus.

En conferencia de prensa de manera virtual recomendó a los ciudadanos a fortalecer su sistema inmune con vitamina C y realizar ejercicio, además de no bajar la guardia con las medidas sanitarias.

“En mi caso personal no he tenido síntomas de nada, eso es algo bueno porque funciona el tener fortalecido el sistema inmune de todos modos es importante no bajar la guardia y no confiarnos”, enfatizó.