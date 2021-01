Otro cierre ya no lo aguantarían las empresas, afirma empresario

Hipólito Contreras

Con el 20 por ciento de aforo en los negocios por lo menos se sostienen, ayuda a la reactivación económica, no la recuperación, para llegar una recuperación económica y lograr el mismo nivel que en el 2019, falta mucho, los que pedimos con la reapertura comercial en Puebla hacemos un llamado a los poblanos el consumo local y solidario, pedimos a las autoridades municipales cumplan su compromiso, otro cierre las empresas ya no lo aguantarían, afirmó Enrique Vargas Medina, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias.

La reapertura no representa una recuperación económica, ni la representará en el corto plazo, comentó, a las autoridades les pedimos cumplir con la parte que les corresponde, que en el uso de sus atribuciones cumplan con las normas que establece el decreto del 25 de enero, esta petición tiene destinatario, los ayuntamientos de los municipios en donde existe el comercio informal, principalmente en el centro de la ciudad de Puebla y colonias donde se establecen.

Destacó que la economía poblana difícilmente resistirá un nuevo cierre, las autoridades deben hacer lo que les corresponde, estamos ante un panorama muy adverso, el objetivo no tiene que ver con una recuperación económica, no la obtención de utilidades, sino mantener las fuentes de empleo y centros de trabajo, tenemos que mantenernos sanos y activos ante la falta de suficientes programas de apoyo a las empresas, hay algunos programas a empresas y trabajadores, pero no son suficientes.

Como lo afirma la Secretaría de Economía, agregó, el número de empresas que cerraron son más de nueve mil, lo que conlleva la pérdida importante de empleo, lo que lleva a un crecimiento del comercio informal, persona que se queda sin empleo trata de buscar, por eso pedimos a las autoridades cumplan con lo que nos toca, lo mismo pedimos al sector privado cuidar los aforos de ingreso y cumplir con los protocolos de sanidad, que en el transporte no haya excesos, llamamos a un consumo responsable, con todas las medidas de higiene.