Se enfrentan policías estatales con taxistas de Amozoc

Sadit González

Acusan a policía estatal de abuso de poder.

Se registró un enfrentamiento entre personal de Seguridad Pública del Estado y taxistas de la agrupación Los Zorros perteneciente al municipio de Amozoc sobre la carretera Puebla- Amozoc a la altura del Barrio de Santiago.

De acuerdo a la versión del afectado, los hechos se dieron cuando una unidad perteneciente a esta agrupación circulaba sobre la vialidad con sentido a Amozoc, transportando un taque de oxigeno y en ese momento una patrulla de la policía estatal marcada con el número 1976 le pidió que detuviera su marcha.

Al detenerse descendieron los uniformados pidiendo que bajaran de la unidad, ya que pretendían revisarla, el conductor le indicó que podría revisar los números de permiso, sin embargo; los oficiales insistieron en revisar el interior del vehículo.

“Les dije que ahí estaban mis documentos, pero ellos insistían que mi vehículo tenia reporte de robo y querían que les abriera la unidad para revisarla, como me opuse un poli me empujó y me dijo que le bajara de huevos o me iba a romper la madre “ argumentó el agraviado.

En ese momento por la zona pasaba un compañero de este taxista, quien avisó a su gremio y en minutos los oficiales se vieron rodeados por los conductores, lo que ocasionó que pidieran refuerzos al C5.

“Teníamos 20 elementos con armas largas rodeándonos, parecía que iban a detener a un narco” aseguró el conductor, tras casi una hora de dialogo ambas partes despejaron la vialidad llegando a un acuerdo entre el delegado y el representante legal de la agrupación.

Este hecho se suma al abuso de autoridad del pasado 22 de enero, cuando un joven que circulaba por la calle en la colonia Casa Blanca fue golpeado por un elemento de seguridad pública y remitido con abuso de fuerza a la comandancia de Amozoc, ese mismo día un vecino de la colonia Las Flores fue llevado a la fiscalía del estado tras impedir que uniformados revisaran su unidad imputándole cargos de robo a casa habitación y narcomenudeo.

“Debemos cuidarnos porque ahora las patrullas te paran y te siembran droga, para culparte de delitos contra la salud según ellos” mencionó Carlos quien el mes pasado vivió la experiencia de ser detenido y llevado a Amozoc por supuesto narcomenudeo.

Carlos asegura que él venia del trabajo se pasó el alto y terminó pagando una multa con el juez calificador de 12 mil pesos, sin que fuera culpable.