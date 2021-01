Atiende Gobierno del Estado necesidades de familias poblanas ante pandemia: Bienestar

-De manera virtual, la titular de la dependencia compareció ante las y los legisladores

-Lizeth Sánchez destacó que se realizaron 218 mil 472 acciones en favor de las familias poblanas en 169 municipios

-Informó que la pandemia significó un gran reto, sin embargo, las acciones por el Bienestar de las y los poblanos no se detuvieron

RDS/STAFF

El Gobierno de Puebla aún con la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2, atendió las necesidades de las familias poblanas; a través de la Secretaría de Bienestar entregó 218 mil 472 acciones que permitieron mejorar la calidad de vida y ahorro en la economía de habitantes de 169 municipios, afirmó la titular de la dependencia, Lizeth Sánchez García.

Ante las y los integrantes de la Comisión de Bienestar del Congreso del Estado, destacó que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta encontró diversas formas, a partir del distanciamiento social, para estar más presente que nunca con todas aquellas personas que más lo necesitan, por ello, se dio continuidad a la Estrategia Alianza Felicidad, que a través de su Programa Calidez Sustentable redujo la brecha alimentaria y brindó mejor calidad de vida a las familias beneficiadas, tal como lo marca el eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, titulado “Disminución de Desigualdades”.

Informó que, a través de la Subsecretaría de Vivienda, la dependencia entregó 870 casas, mil 217 cuartos dormitorios y 3 mil 364 apoyos para pisos, techos y muros firmes; además fueron 572 los beneficiados con apoyos ante desastres naturales.

Mientras que, en el ámbito de los Servicios Básicos para la Vivienda, se instalaron y entregaron mil 63 sistemas fotovoltaicos, 6 mil 748 estufas ecológicas, 770 sanitarios con biodigestor y mil 75 sistemas de captación de agua pluvial.

Durante el año pasado, dijo, la Secretaría brindó atención médica gratuita a 137 mil 777 beneficiarios de centros Preventivos de Bienestar que cuentan con el equipamiento, infraestructura y personal capacitado para dotar a las y los poblanos de consultas médicas, dentales y de la vista, así como de análisis clínicos, promoviendo la prevención y atención oportuna de la salud.

En tanto, mediante la Subsecretaría de Opciones Productivas, la dependencia llevó a cabo programas para disminuir las brechas de desigualdad y así garantizar que toda la población cuente con las herramientas necesarias para el bienestar social. En este sentido y por parte del Programa Nutriendo Vidas se entregaron 480 mil litros de leche durante 12 meses. Asimismo, la Secretaría firmó el convenio de colaboración con el Banco de Alimentos Cáritas Puebla, mediante el cual se atendió a 37 mil 678 personas mensualmente en 124 municipios.

Por otra parte, para asegurar la reducción de carencias alimentarias, la Secretaría de Bienestar implementó el Programa Módulos de Autosuficiencia Alimentaria que, en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y el Programa Segunda Oportunidad de ONU Mujeres, puso en marcha espacios dirigidos a jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad; en ellos, se puede sembrar, cosechar e incluso comercializar con las verduras, hortalizas y carnes blancas que se pueden producir y reproducir para el consumo de la familia.

Sánchez García expresó que se implementó el Programa Coinversión 2020, con el que se benefició a 17 organizaciones civiles que pudieron desarrollar sus proyectos sostenibles y sustentables; generándoles un autoempleo en los peores momentos de la pandemia. Asimismo, como parte del Programa Migrantes Poblanos se materializaron ocho proyectos comunitarios en seis municipios de la entidad, en los que se contó con la aportación estatal, municipal y de los clubes de migrantes poblanos, beneficiando a 16 mil 297 personas.

Finalmente, recalcó su entusiasmo por seguir trabajando por los que menos tienen, tal y como lo instruyó el gobernador Miguel Barbosa y por supuesto, siguiendo las pautas de este gobierno de no robar, no mentir y no traicionar, así como de hacer historia, hacer futuro.