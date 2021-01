No por mil 600 enfermos debe detenerse la economía, debe haber otras formas innovadoras, afirma Francisco Lobato

Hipólito Contreras

Lo que a los empresarios nos preocupa es que a un año de que se declaró la pandemia y con solo mil 600 enfermos que actualmente hay en el estado de Puebla se tenga que detener la economía de seis millones cien mil poblanos, creemos que debe haber otra forma innovadora para hacer frente al rebrote, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Indicó que en esta pandemia se puso en cuarentena a toda la sociedad junto con los enfermos, proponemos que se realicen pruebas a toda persona que presenta síntomas y el que salga positivo que se le ponga en cuarentena y que se rastre a las personas que estuvieron en contacto para ponerlas bajo observación, de esta manera estarían en cuarentena los enfermos, las personas expuestas y el resto de la sociedad que retome sus actividades con todos los protocolos y medidas.

Esto es lo que queremos ver en las estrategias de gobierno, comentó, no repetir lo que se hizo hace un año, tuvimos un año para evolucionar, para equipar hospitales, para erradicar el comercio ambulante, para ver qué tratamientos funcionan y cuáles no, para hacer pruebas y solo meter en cuarentena a los enfermos, no a toda la población, de otra manera nos tomará años recuperarnos.

Según datos del gobierno del estado hay mil 600 enfermos de coronavirus en Puebla, “lo que llama la atención del sector empresarial es que esos casos representan el 0.000025 por ciento, es menos de un cuarto de punto por millar”

Esto quiere decir, explicó, que si Puebla tiene 6.1 millones de habitantes de acuerdo a datos del INEGI, los mil 600 enfermos representan menos de una milésima de punto.