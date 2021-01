Bill Belichick rechaza medalla que le ofreció la presidencia de Trump

ESPN

Trump ha seleccionado recientemente a varias figuras deportivas y patrocinadores políticos para este honor; Belichick no la aceptó.

FOXBOROUGH, Mass. – El presidente de los EE.UU. planea entregar al entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, la Medalla Presidencial de la Libertad el jueves, un oficial de la Casa Blanca confirmó a ABC News.

Minutos después de que se anunciara la intención de la oficina presidencial, el entrenador en jefe Bill Belichick anunció que no recibirá la presea ni viajará a Washington. En un comunicado, el entrenador dejó su postura al respecto:

“Recientemente, se me ofreció la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, por lo que me sentí halagado por respeto a lo que representa el honor y admiración por los destinatarios anteriores. Posteriormente, ocurrieron los trágicos hechos de la semana pasada y la decisión ha sido hecho para no seguir adelante con el premio”.

“Sobre todo, soy un ciudadano estadounidense con gran reverencia por los valores, la libertad y la democracia de nuestra nación. Sé que también represento a mi familia y al equipo de New England Patriots. Una de las cosas más gratificantes de mi carrera tuvo lugar en 2020 cuando, a través del gran liderazgo dentro de nuestro equipo, las conversaciones sobre justicia social, igualdad y derechos humanos pasaron a primer plano y se convirtieron en acciones”.

“Continuar con esos esfuerzos sin dejar de ser fiel a las personas, al equipo y al país que amo, supera los beneficios de cualquier premio individual”.

Patriots’ HC Bill Belichick will not be traveling to Washington nor accepting the Presidential Medal of Freedom, he announced today. pic.twitter.com/uvLLigFlHU

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 12, 2021