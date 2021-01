“Best Friend” feat. Doja Cat: primer sencillo de Saweetie en este 2021

-Forma parte de su álbum debut “Pretty Be*tch Music”.

Por Mino D’Blanc.

“Best Friend” es el sencillo con el que llega a la escena musical este 2021, Saweetie.

En esta canción la artista ganadora de multi-platino y creadora de tendencias globales, incluye a la rapera Doja Cat, quien ha sido nominada al Grammy.

“Best Friend” es una canción elaborada para la noche de mujeres más salvaje. De hecho, la química y la confianza de las dos artistas en ascenso que se animan mutuamente es innegable, resultando un tema exacto para el álbum debut de Saweetie, titulado “Pretty Be*tch Music”.

Las dos cantantes intercambian halagos respecto al éxito, la belleza y la independencia de la otra.

Saweetie dice: “That’s my best friend, she a real bad b*tch / Drive her own car, she don’t need no Lyft”. A lo que responde Doja Cat: “If she ride for me, she don’t need a key”.

“Best Friend” continua la secuencia de colaboraciones de Saweetie. Durante el verano pasado, lanzó el remix de “Tap In” con DaBaby, Post Malone y Jack Harlow, acompañado de un video musical animado.

Saweetie es una de las artistas más virales en redes sociales y es también una de las artistas top de TikTok con 12.5 millones de videos originales con su música. Una distinción respaldada por sus 500 millones de views en YouTube y más de 2,000 millones de streams acumulados hasta la fecha. Se ha ganado los elogios de los medios de comunicación más prestigiados de Estados Unidos y del mundo entero.

La estrella de la portada de “Red Bullerin” se prepara para el lanzamiento de su álbum debut “Pretty B*tch Music”. Con producción de Timbaland Danja, Lil John, Murda Beatz y más, el disco es el sountrack del movimiento inspirador de Saweetie, que anima a todas las mujeres a tener su popia definición de “bonita”.

Ella ha dicho antes que su definición empoderada de B*tch = Boss (Jefa). Independiente. Dura. “Best Friend” es un sencillo que logra incorporar todos esos atributos, y más, en menos de 3 minutos.